É¹Àî¤¤è¤·¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ø¥µ¥é¥¤¡Ù¤ò¥¢¥«¥Ú¥éÆÈ¾§¡¡¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òºÌ¤ë
º£Ç¯¤Ç48²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤¬30Æü¤ËÊüÁ÷¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¡Ê47¡Ë¤¬Î¾¹ñ¡¦¹ñµ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢¡Ø¥µ¥é¥¤¡Ù¤ò¥¢¥«¥Ú¥éÆÈ¾§¤·ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òºÌ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
É¹Àî¤µ¤ó¤ÎÆÈ¾§¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤µ¤ó¡¢±©Ä»¿µ°ì¤µ¤ó¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¤µ¤é¤Ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î»ÖÂº½ß¤µ¤ó¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤µ¤ó¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤µ¤ó¤¿¤Á½Ð±é¿Ø¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê²Ö²ÐÂç²ñ¤ò³«±é¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎKing & Prince¡¦±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£郄¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£