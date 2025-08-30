¡ÚDeNA¡ÛÅû¹á²ÅÃÒ¤¬2ÂÇÀÊÏ¢È¯¡¡12¹æÆ±ÅÀÃÆ¡õ13¹æ¾¡¤Á±Û¤·ÃÆ¡¡Ä¾¶á6»î¹ç¤Ç6HR¤Ë¡ÖËÜÊª¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Þ¥·¡¼¥ó¤ä¤ó¡×
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA - ÃæÆü(30Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
Åû¹á²ÅÃÒÁª¼ê¤¬2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ÎÂè13¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢DeNA¤¬¾¡¤Á±Û¤·¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
DeNA¤Ï1²óÉ½¤Ë2ÅÀ¤ÎÀèÀ©¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Î¹¶·â¡¢1¥¢¥¦¥È1ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅû¹áÁª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤È¡¢¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Î153¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ØÂè12¹æ2¥é¥ó¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÅû¹áÁª¼ê¤ÏÆ±ÅÀ¤Î¤Þ¤Þ·Þ¤¨¤¿3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¡¢º£ÅÙ¤Ï¹â¤á¤ËÉâ¤¤¤¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤ë¤È¡¢±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥ÉÃæÃÊ¤Ø2ÂÇÀÊÏ¢È¯¤ÎÂè13¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢DeNA¤¬1ÅÀ¤ò¾¡¤Á±Û¤·¤Þ¤·¤¿¡£26Æü¤Îºå¿ÀÀï¤Ç¤â2ÂÇÀÊÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ä¾¶á6»î¹ç¤Ç6È¯¤ÈÀä¹¥Ä´¤ÎÅû¹áÁª¼ê¡£SNS¤Ë¤Ï¡ÖÅû¹á²ÅÃÒ´°Á´Éü³è¡×¡ÖÅû¹á³ÐÀÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ä¡×¡ÖËÜÊª¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Þ¥·¡¼¥ó¤ä¤ó¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£