片平里菜、2年ぶり新曲「夏の祈りのなかで」にORANGE RANGEのYOHが三線で参加
片平里菜が9月3日、新曲「夏の祈りのなかで」をデジタルリリースすることが発表となった。
デビュー10周年の節目に制作されたアルバム『Redemption』から約2年。昨年2024年には最多最長の13ヶ月73本のロングツアー＜風の吹くまま＞を開催し、そのファイナルを2025年6月に沖縄(那覇、コザ)で実施した。
新曲「夏の祈りのなかで」は、同ツアー中に全国各地を歌い巡り、訪れた土地や人と心を通わせてきた片平里菜が、6月23日の沖縄慰霊の日を過ごす中で紡いだ歌だ。沖縄の夏の景色や戦没者への祈りが込められた楽曲には、ORANGE RANGEのYOHが三線で参加した。
終戦から80年経った今も、世界各地で戦闘が繰り広げられている。片平里菜が伝えたい、平和への想いを込めた楽曲が配信リリースされる。
なお、11月13日には東京・青山 月見ル君想フにて有観客＆配信ライブ＜片平里菜 -祈りのなかで-＞を開催することも決定している。
■デジタルシングル「夏の祈りのなかで」
2025年9月3日(水)配信開始
Sing / Song / Word by：片平里菜
Additional Musician：YOH (ORANGE RANGE)
■有観客&配信 ワンマンライブ＜祈りのなかで＞
11月13日(木) 東京・青山 月見ル君想フ
open19:00 / start19:30
▼チケット
有観客：3,900円＋ドリンク代
https://eplus.jp/sf/detail/4389070001-P0030001
配信：2,500円
https://eplus.jp/sf/detail/4389090001
販売開始：9/1 AM10時〜
