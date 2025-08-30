片平里菜が9月3日、新曲「夏の祈りのなかで」をデジタルリリースすることが発表となった。

デビュー10周年の節目に制作されたアルバム『Redemption』から約2年。昨年2024年には最多最長の13ヶ月73本のロングツアー＜風の吹くまま＞を開催し、そのファイナルを2025年6月に沖縄(那覇、コザ)で実施した。

新曲「夏の祈りのなかで」は、同ツアー中に全国各地を歌い巡り、訪れた土地や人と心を通わせてきた片平里菜が、6月23日の沖縄慰霊の日を過ごす中で紡いだ歌だ。沖縄の夏の景色や戦没者への祈りが込められた楽曲には、ORANGE RANGEのYOHが三線で参加した。

終戦から80年経った今も、世界各地で戦闘が繰り広げられている。片平里菜が伝えたい、平和への想いを込めた楽曲が配信リリースされる。

なお、11月13日には東京・青山 月見ル君想フにて有観客＆配信ライブ＜片平里菜 -祈りのなかで-＞を開催することも決定している。

■デジタルシングル「夏の祈りのなかで」

2025年9月3日(水)配信開始

Sing / Song / Word by：片平里菜

Additional Musician：YOH (ORANGE RANGE)

関連リンク

◆片平里菜 オフィシャルサイト

◆片平里菜 オフィシャルTwitter

◆片平里菜 オフィシャルInstagram

◆片平里菜 オフィシャルYouTubeチャンネル