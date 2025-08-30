人気YouTuberのはじめしゃちょー（32）が30日、一般女性との結婚を報告しました。

【映像】はじめしゃちょー、妻との2ショット

はじめしゃちょーはこの日に投稿した動画で、「私はじめしゃちょー、結婚しました〜！婚姻届も書いておりまして。もう結婚しました。しております」と報告し、左手薬指の指輪を披露しています。

お相手は一般女性だといい、「僕みたいにYouTuberとかインフルエンサーとか何かこうメディアに出るお仕事をされてるワケではなく、芸能活動とかもしていません。そういう方とご結婚させていただきました。今のところはですね、僕の妻は顔出しとかこういうYouTube上に出ることはないという認識でいる」と、今後の動画出演についても明かしました。

結婚式については、まだ先の予定だということですが、ウェディングフォトを撮影したそうで、その様子を動画で紹介しています。

結婚の決め手については、「相手の女性が、他の人と結婚するのがイヤだったって感じですね。それが一番強いです。結婚するお相手の女性のことを僕はもう大好きで、愛しています」と、語っています。

はじめしゃちょーの結婚報告に、YouTuberのHIKAKIN（36）が「結婚おめでとう。末永くお幸せに」と祝福のメッセージを送ったほか、ファンからも「なんか俺もうれしい。ありがとう」「めちゃくちゃビックリしました!!!!」など、驚きやお祝いのコメントが数多く寄せられています。（『ABEMA NEWS』より）