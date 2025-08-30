乃木坂46・一ノ瀬美空、井上和＆小川彩とプライベートで沖縄旅行へ 「美人すぎる」「お揃いのワンピースいいね」
乃木坂46の5期生・一ノ瀬美空が25日、自身のブログを更新。同期の井上和と小川彩とともに、プライベートで沖縄・石垣島を訪れたことを報告した。
【写真】「美人すぎる」おそろいのワンピース姿の一ノ瀬美空、井上和、小川彩
一ノ瀬は「偶然お休みが重なったので、同期3人で石垣島に行ってきました！」と切り出し、白のワンピースに身を包んだ3ショットを公開。「お揃いのワンピース着たいって駄々こねたら、なぎとあやが2人で買いに行ってくれた 優しい......」と同期との微笑ましいエピソードも明かした。
さらに「沢山はしゃいだ2日間でした！ ありがとう〜また行くぜ石垣島」と旅行を振り返り、充実した様子を伝えた。また、インスタグラムでも記念写真を複数公開している。
3人のおそろいコーデでの仲睦まじい姿に、ファンからは「美人すぎる」「お揃いのワンピースいいね！！！」「プライベートの写真とは思えないクオリティ！」といったコメントが寄せられている。
引用：「一ノ瀬美空」インスタグラム（＠miku.ichinose_official）
【写真】「美人すぎる」おそろいのワンピース姿の一ノ瀬美空、井上和、小川彩
一ノ瀬は「偶然お休みが重なったので、同期3人で石垣島に行ってきました！」と切り出し、白のワンピースに身を包んだ3ショットを公開。「お揃いのワンピース着たいって駄々こねたら、なぎとあやが2人で買いに行ってくれた 優しい......」と同期との微笑ましいエピソードも明かした。
3人のおそろいコーデでの仲睦まじい姿に、ファンからは「美人すぎる」「お揃いのワンピースいいね！！！」「プライベートの写真とは思えないクオリティ！」といったコメントが寄せられている。
引用：「一ノ瀬美空」インスタグラム（＠miku.ichinose_official）