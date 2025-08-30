43歳にして肉体も美貌も衰え知らず――。プールサイドでのグラビア風ショットが公開されるや、ファンからは「見とれちゃう！」「最高のレスラーだ」と絶賛の嵐。技巧派ベテランが放つ存在感に「王座戦に起用すべき」との声まで飛び出し、SNSは一気に熱を帯びた。

WWE女子スーパースターのレジェンド、ナタリアがXを更新。プールサイドで撮影したグラビア風の写真を公開し、ファンの注目を集めている。投稿でナタリアは水辺で力強くポーズを決め、「暗闇の美しさは、それがどれだけ見せてくれるかに宿る」と詩的なキャプションを添えた。

WWE女子部門の最古参にして随一の技巧派として知られる彼女は、43歳にしてなお肉体と美貌を維持。先週も女子インターコンチネンタル王者ベッキー・リンチと激戦を繰り広げたばかりだ。

ファンもすぐに反応し、「見とれちゃう！」「めっちゃセクシー！」「ナタリアはプロレス界最高のレスラーだ」「美しさ、知性、筋力、そして完全なバッドアス。4つを兼ね備えた存在」と多才さを称賛。

一部のファンからはリスペクトを込めて「WWEはナタリアを空位の女子世界王座戦に起用すべきだ」との声も上がっている。女子世界王者ナオミの産休に伴う欠場で王座が空位となり、新チャンピオン決定戦が検討される中、WWEのみならず提携団体ルチャ・リブレAAAやインディ団体のリングでも精力的に戦うベテランに、大きなチャンスが巡ってくるか注目が集まっている。

