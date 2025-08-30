万博閉幕は“花火締め”へ すべての方へ感謝『EXPO Thanks 花火大会』発表 9〜10月の打ち上げ時刻など【概要】
大阪・関西万博（大阪・夢洲）で『EXPO Thanks 花火大会』の開催が決定した。閉幕日の10月13日にも実施される。8月30日、万博公式サイトで発表された。
【写真】万博、早朝のゲート前の入場待ち自粛を呼びかけ
万博公式サイトは「大阪・関西万博の閉幕まで残りわずか！来場者の皆さまをはじめ、大阪・関西万博に関わったすべての方への感謝の思いを込めた花火大会を開催します。万博会場で今年だけの特別な体験をお楽しみください」と呼びかけ。
■大阪・関西万博『EXPO Thanks 花火大会』
9月6日（土）、9月13日（土）、9月20日（土）、9月27日（土）、10月4日（土）、10月8日（水）、10月12日（日）、10月13日（月・祝）
※9月27日（土）、10月8日（水）、10月13日（月・祝）は、他の日程より規模の大きい花火大会を開催予定。
・いずれの日程も打ち上げ時間は5分間程度を予定。
・9月6日（土）、9月13日（土）、9月20日（土）は18時59分頃から打ち上げ開始予定。9月27日（土）以降の打ち上げ開始時刻は調整中。
・ 9月27日（土）、10月8日（水）は『Japan Fireworks Expo』から名称変更。
【写真】万博、早朝のゲート前の入場待ち自粛を呼びかけ
万博公式サイトは「大阪・関西万博の閉幕まで残りわずか！来場者の皆さまをはじめ、大阪・関西万博に関わったすべての方への感謝の思いを込めた花火大会を開催します。万博会場で今年だけの特別な体験をお楽しみください」と呼びかけ。
9月6日（土）、9月13日（土）、9月20日（土）、9月27日（土）、10月4日（土）、10月8日（水）、10月12日（日）、10月13日（月・祝）
※9月27日（土）、10月8日（水）、10月13日（月・祝）は、他の日程より規模の大きい花火大会を開催予定。
・いずれの日程も打ち上げ時間は5分間程度を予定。
・9月6日（土）、9月13日（土）、9月20日（土）は18時59分頃から打ち上げ開始予定。9月27日（土）以降の打ち上げ開始時刻は調整中。
・ 9月27日（土）、10月8日（水）は『Japan Fireworks Expo』から名称変更。