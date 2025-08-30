¡Ú8·î30Æü ¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à·ë²Ì¡ÛB3¹áÀî¤¬ÀéÍÕJ¤Ë¶âÀ±¡ÄÀîºê¤ä½©ÅÄ¤â²÷¾¡
¡¡8·î30Æü¡¢B¥êー¥°¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤¬³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¢¥ß¥Î¥Ð¥ê¥åー¥Ûー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿°¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹¤ÈÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º¤Î°ìÀï¡£Á°È¾¤Ï¤ª¸ß¤¤ÅÀ¤ò¼è¤ê¹ç¤¦Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç°¦É²¤¬°ìÊâ¥êー¥É¤·¡¢40－38¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤Ç¤Ï°¦É²¤¬Àª¤¤¤ò¤Ä¤±¡¢Âè3¥¯¥©ー¥¿ー½ªÎ»»þ¤Ë¤Ï67－58¤Î9ÅÀ¥êー¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤â°¦É²¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢83－73¤Î10ÅÀº¹¤Ç»î¹ç¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¤Ç¤Ï¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º¤ÈÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤¬ÂÐÀï¡£ÅÏî´ÍºÂÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÏ¸µ³®Àû»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â¾ù¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤Ï¹áÀî¤¬¥êー¥É¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢32－28¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤âÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º70－57¤Ç¹áÀî¤¬¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê¹áÀî¤Ç¤Î½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡»³ÊÕÄ®Ì±Áí¹çÂÎ°é´Û¤Ç¤Ï¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¤È»³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º¤Î°ìÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤«¤é¿·³ã¤Î¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤¬ÇúÈ¯¤·¡¢30－15¤Î15ÅÀ¤Î¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¤â¿·³ã¤ÎÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢60－33¤Î27ÅÀ¤Þ¤Ç¥êー¥É¤ò¹¤²¤¿¡£¸åÈ¾¤â¿·³ã¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤êÂ³¤±¡¢99－65¤È°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡¡Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹¤Ï¡¢ÅìµÞ¥É¥ì¥Ã¥»¤È¤É¤í¤¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º¤ÈÂÐÀï¡£ÊÆ¿ÜÎè²»¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤ÏÁ°È¾¤«¤éÀîºê¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢27－22¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£¸åÈ¾¤âÎ®¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤ºÀîºê¤¬74－63¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥ªー¥×¥ó¥Ï¥¦¥¹¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä¤È·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º¤Î°ìÀï¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é½©ÅÄ¤¬»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¡£Á°È¾¤ò½ª¤¨¤Æ51－34¤ÈÂçÎÌ¥êー¥É¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤â¡¢¸åÈ¾¤Ï·²ÇÏ¤ÎÌÔÈ¿·â¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºÇ½ª¥¹¥³¥¢87－81¤È6ÅÀº¹¤Ç½©ÅÄ¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡8·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿B¥êー¥°¤Î¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à¤Î·ë²Ì¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
ÆÁÅç¥¬¥ó¥Ð¥í¥¦¥º 73－83 °¦É²¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¹
ÆÁÅç¡Ã15¡Ã23¡Ã20¡Ã15¡Ã¡á73
°¦É²¡Ã15¡Ã25¡Ã27¡Ã16¡Ã¡á83
¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º 70－57 ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä
¹áÀî¡Ã16¡Ã16¡Ã23¡Ã15¡Ã¡á70
ÀéÍÕ¡Ã17¡Ã11¡Ã17¡Ã12¡Ã¡á57
¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB 99－65 »³·Á¥ï¥¤¥ô¥¡¥ó¥º
¿·³ã¡Ã30¡Ã30¡Ã18¡Ã21¡Ã¡á99
»³·Á¡Ã15¡Ã18¡Ã15¡Ã17¡Ã¡á65
Àîºê¥Ö¥ì¥¤¥Ö¥µ¥ó¥Àー¥¹ 74－63 ±ÛÃ«¥¢¥ë¥Õ¥¡ー¥º
Àîºê¡Ã20¡Ã7¡Ã29¡Ã18¡Ã¡á74
±ÛÃ«¡Ã7¡Ã15¡Ã21¡Ã20¡Ã¡á63
·²ÇÏ¥¯¥ì¥¤¥ó¥µ¥ó¥Àー¥º 81－87 ½©ÅÄ¥Îー¥¶¥ó¥Ï¥Ô¥Í¥Ã¥Ä
·²ÇÏ¡Ã18¡Ã16¡Ã27¡Ã20¡Ã¡á81
½©ÅÄ¡Ã25¡Ã26¡Ã19¡Ã17¡Ã¡á87
¡ÚÆ°²è¡ÛÅÏî´ÍºÂÀ¤Î¥¨¥ó¥É¥ï¥ó¥À¥ó¥¯±ÇÁü¡ª
¡Ú»î¹ç½ªÎ»¡Û
¥×¥ì¥·ー¥º¥ó¥²ー¥à
8/30(ÅÚ) vs. #¹áÀî¥Õ¥¡¥¤¥Ö¥¢¥íー¥º
@¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥êー¥Ê
ÀéÍÕJ 57-70 ¹áÀî#chibajets #B¥êー¥° #ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä pic.twitter.com/LIcVtU7Iuh
- ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤Õ¤Ê¤Ð¤· 🛫PAINT IT JETS✨ (@CHIBAJETS) August 30, 2025