【金川紗耶】少女からオトナへ♡ あどけなさと大人っぽさが共存する「移ろいの瞬間」
少女のようなあどけない表情をみせながら、オトナびた表情ものぞかせる、ぷりかわ乙女たちの秋。今回は、乃木坂46・金川紗耶が魅せる、少女とオトナのあいだで揺れるぷりかわ乙女たちの“イマ”を切り取った「移ろいの瞬間」をお届けします。なにかが変わりはじめるような儚さを感じる紗耶の表情をご堪能あれ♡
“ぷりかわ乙女”秋の肖像
大きいリボンにフリル、ピンクやレース…。そこにちょっと背伸びしたリップの色。
少女のあどけなさと、オトナびた表情のあいだで揺れる“イマ”を切り取った、ぷりかわ乙女たちの秋。
甘さのなかにほんの少しの切なさを忍ばせて。まだ何者でもないけれど、たしかに変わりはじめている。
そんな移ろいの瞬間を、堪能してください。
少女からオトナへ
サテンのワンピに、深いブラウンリップ、髪も無造作に巻いて、あの映画のヒロインみたいになれた……はずだった。
だけど、街に出たわたしは、どこかよそ行きのまなざしで少しだけ、迷子。
髪が風に揺れて顔に触れるたび「それ、ほんとうに好き？」って問いかけてくる。
まわりのオトナたちは、余裕のある笑顔で歩いていて、わたしはそのなかに溶け込めているようでどこか浮いていた。
「これで、あってるのかな？」
心のなかでそっとつぶやいて、スマホに映った今日のわたしを、もう一度見つめる。
ううん、きっとこれでいいの。
だって、今日は“なりたかったわたし”になれたんだから。
でもね、ほんとうの“わたしらしさ”ってなんだろう。
撮影／今城純 スタイリング／稲葉有理菜（KIND）ヘア＆メイク／福岡玲奈（W）モデル／金川沙耶（本誌専属）撮影協力／AWABEES
金川紗耶
Ray編集部 編集長 山本八重