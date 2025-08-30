BE:FIRST¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×MV¤ÎÉñÂæÎ¢±ÇÁü¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
BE:FIRST¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×MV¤ÎÉñÂæÎ¢¤ò¼ý¤á¤¿¡¢Behind The Scenes±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£¡ÖSecret Garden¡×¤Ï¡¢¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù¤Î²ÝÂê¶Ê
¿·¶Ê¡ÖSecret Garden¡×¤Ï¡¢2010Ç¯ÂåR&B¤ò¥ëー¥Ä¤Ë»ý¤ÄÈà¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾å¤Ç¡¢Îø°¦¤ò¥á¥¿¥Õ¥¡ー¤Ë¡¢²»³Ú¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤È¿¼¤¤°¦¾ð¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡¢ÞÕ¿È¤ÎR&B¥Á¥åー¥ó¡£BMSG¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Üー¥¤¥º¥°¥ëー¥×¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØTHE LAST PIECE¡Ù²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤À¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Behind The Scenes±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¡ÖBE:FIRST¤ÎÁÏ¤ê½Ð¤¹²»³Ú¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¸½¼Â¤«¤é¿Í¡¹¤¬¡ÈSecret Garden¡É¤ØÍ¶¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¡È¥ê¥¾ー¥ÈÉ÷·Ê¡É¤È¡È¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·ÆÀ¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î»Íµ¨¤¬º®ºß¤¹¤ë°¡Ç®ÂÓ¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡É¤òÉñÂæ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿ÏÃÂê¤ÎMV¤ÎÉñÂæÎ¢¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£YouTube¤Î²»À¼¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î»£±Æ»þ¤Î²»À¼¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¡ÖSecret Garden¡×¤Ï¡¢MV¤äDance Performance¡¢Dance Pratice¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¸ø³«Ãæ¡£Á´Æ°²èÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST¡ÖSecret Garden¡×Behind The Scenes
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST¡ÖSecret Garden¡×MV
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST¡ÖSecret Garden¡×Dance Performance
¢£¡ÚÆ°²è¡ÛBE:FIRST¡ÖSecret Garden¡×Dance Practice
¢£BE:FIRST¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.08.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖSecret Garden¡×
2025.09.17 ON SALE
SINGLE¡Ö¶õ¡×
2025.10.29 ON SALE
ALBUM¡ØBE:ST¡Ù
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
BE:FIRST OFFICIAL SITE
https://befirst.tokyo/