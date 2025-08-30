地震や豪雨で遊び場が減った能登の子どもたちに夏休みの思い出を作ってもらおうと、いしかわ動物園に無料で招待するバスツアーが行われました。

石川県が今月初めて実施した親子夏休みバスツアー。七尾より北の6つの市と町に住む小学生以下の子どもとその保護者を対象に、いしかわ動物園に無料で招待するもので、30日は七尾市と輪島市に住む51組の親子が参加しました。

子どもたちはキリンやゾウなど間近で見られるさまざまな動物に興味津々！ふれあいコーナーではヒツジやカメを直接触って笑顔を見せていました。

参加者は…

「ペンギンとかエサをやってるところを見たり説明を聞いたりするのが面白かった」

「子どもと一緒に思い出づくりができる最高のチャンスだと思って応募しました。すごくいい思い出が作れたと思います」

「へびがにょろにょろでしてて皮とか触ったときに柔らかかった。いい思い出になった」

「自分一人だと距離もあるので（来るのも）難しいので良かった」

県によりますとバスツアーには6つの市と町であわせて230人が参加したということです。