山田優、膝上ミニワンピで圧巻美脚披露「着こなしさすが」「非の打ち所がない」の声
【モデルプレス＝2025/08/30】モデルの山田優が29日、自身のInstagramを更新。バラ柄ワンピースでの私服コーディネートを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】山田優、膝上ミニワンピから圧巻美脚
山田は「いつかの私服」とバラがプリントされたワンピースを紹介。「リボンで調整できるのでワンピースとしてもトップスとしても着ることができるよー」と着回し術も明かし、膝上丈ワンピースから美しい脚のラインを披露している。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「着こなしさすが」「美脚」「バラ柄が似合う」「非の打ち所がない」「おしゃれ」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山田優、膝上ワンピースで美脚披露
