結婚発表のはじめしゃちょー、極秘交際していた理由「妻の詮索はしないように」呼びかけも
【モデルプレス＝2025/08/30】YouTuberのはじめしゃちょー（32）が8月30日、自身のYouTubeチャンネルにて、一般女性と結婚したことを報告。極秘で交際していた理由を明かした。
この日、黒のスーツ姿で動画に登場したはじめしゃちょーは「動画の冒頭、そして動画のタイトルにもあります通り、私、はじめしゃちょー結婚しました」と指輪を見せて報告。お相手は「一般の女性の方」といい、「僕みたいにYouTuberとかインフルエンサーとか、何かメディアに出るお仕事をされてるわけではなくて、芸能活動とかもしていません」と紹介した。
極秘に交際していた理由として「詮索とかされるのもすごい嫌だったし、広まるのも嫌で」と説明。「今のところは僕の妻は、顔出しとかこういうYouTube上に出ることはないという認識でいる」とし、「僕のお相手の詮索とか、僕と一緒に歩いてたところを見かけたとしても、盗撮とか、妻の何かが世に出るようなことは避けたいので、どうか僕の妻の詮索はしないようにどうかよろしくお願いいたします」と呼びかけた。（modelpress編集部）
◆はじめしゃちょー、極秘交際していた理由
