330円でも安いかも、、！【ダイソー】ハシゴしてでも欲しい！「優秀バッグ」

カジュアルコーデの相棒になりそうなバッグを【ダイソー】で発見！ 今回は、デイリーに使いやすいシンプルなショルダーバッグをピックアップしました。見た目以上の収納力に期待でき、軽量素材で楽に持ち歩けそうです。お値段以上の価値を感じられるかも。

涼しげカラーのきれいめショルダー

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

涼しげなグレーのショルダーバッグ。ワッペン付きのカジュアルなデザインで、デイリーコーデに取り入れやすいはず。前面に大きな2つのポケットが付いており、スマホやICカードなどをサッと取り出せます。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「素材がポリエステルなので軽量」とのこと。荷物が多い日も楽に持ち歩けそう。

ペットボトルもすっぽり入る！ 大きめショルダー

【ダイソー】「2WAYショルダーバッグ」\330（税込）

500mlのペットボトルがポケットにすっぽりと入るショルダーバッグ。レポーターとも*さんによると「ナイロン素材で軽量」と、収納力がありながらも楽に持ち歩ける予感。手持ちも肩掛けもできる2WAY仕様なのも嬉しいポイント。オリーブ色とブラックのシックな配色で、大人も使いやすいはず。

