¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ö¥µ¥é¥¤¡×ÆÈ¾§¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡¡»ëÄ°¼Ô¶Ã¤¡Ö¥µ¥é¥¤¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¿·¤·¤¤¡×¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡²Î¼ê¡¦É¹Àî¤¤è¤·¤¬¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¡Ê8·î30Æü¡¢31Æü¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¶¹ë²Ú¡ª¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡¡É¹Àî¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥µ¥é¥¤¡×¤Î¥¢¥«¥Ú¥éÆÈ¾§¤ÇÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤òºÌ¤Ã¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î»ÖÂº½ß¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¤é¡¢¹ë²Ú¤Ê½Ð±é¿Ø¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤ËÈÖÁÈ¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ·Ñ¤Ç¤³¤ì¤«¤éÆÃÊÌ¤Ê²Ö²ÐÂç²ñ¤ò³«±é¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼±ÊÀ¥Î÷¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥µ¥é¥¤¡×²Î¾§¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖËÁÆ¬¤«¤é¥µ¥é¥¤¡ª¡×¡Ö¥µ¥é¥¤¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¿·¤·¤¤¡×¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥µ¥é¥¤¤Ê¤Î¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡¢King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢´ë²è¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ØWe are the No Borders!!¡Ù¡×¤ÏTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¡¢µÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³¤ËÄ©¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥â¥È¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±çÊç¶â¡×¡¢Ç½ÅÐÉü¶½¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉÍÊÕ¤é¤Î¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÊç¶â¡×¤ÎÌÜÅªÊÌÊç¶â¤òÀßÃÖ¡£°ú¤Â³¤¡¢°ìÈÌÊç¶â¡ÊÊ¡»ã¡¢´Ä¶¡¢ºÒ³²»Ù±ç¡Ë¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
