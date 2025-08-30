お笑いコンビ「令和ロマン」松井ケムリ（32）が、30日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、夢見る働き方について語った。

パーソナリティーの「麒麟」川島明からは、「これからの目標とか…。5年後にはどうなっていたいですか？とか将来はこんなんやりたいですか？とか」と問われ、「ホントの将来で言ったら、沖縄に住みたくて」と打ち明けた。

多忙な日々も「楽しいは楽しい」とは言うものの、「休みはもっと楽しいぞという感じではあるので」と告白。「沖縄めっちゃ好きなんですよね。何か知らないけど。ゆったりがいい。僕はまだ紳助さんを諦めてない。自分がまだ紳助さんになれる可能性を諦めてないので」と、芸能界引退後、悠々自適な暮らしぶりが伝えられる元お笑いタレント島田紳助さんの名を挙げた。

現役の芸人でも、松井の理想に近いスタイルのコンビがいるという。「芸人さんで、今の憧れで言うと、さまぁ〜ずさんとか」と打ち明けた。

「1回お仕事をした時に、教えてくれたんですけど、“さまぁ〜ずさんって今、どんな感じで仕事してるんですか？”って言ったら、さまぁ〜ずさんってだいたい、全ての番組が2本撮りになってて。その収録を全部、1個の週に集めてるんです。表の週と裏の週と呼んでいる。だから“頑張れば1カ月に2回、海外旅行に行ける”って言ってて。凄いなと思って」

とはいえ、松井の理想を実現するには、高いハードルがあるのも事実。「そもそも全部の番組が、冠であることが当たり前じゃないですか？収録をこっちの都合で動かせないから」と、現実を受け止めていた。