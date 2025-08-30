女優の飯島直子（57）が30日、自身のインスタグラムを更新し、東京・銀座での“珍道中”を明かした。

「今日は ひさしぶりのソロ活 ザギンまでデーヒーちゃんの書道展に行ってきました」と東京・銀座の鳩居堂で行われているタレント・中山秀征の「第二回中山秀征書道展」を訪れたことを報告。

そして「道に迷い迷い ウロウロしていたら外国人のかたに道をたずねられました 当然分かるはずもなく一緒に交番へ 親切なおまわりさんのお陰で場所分かり、彼女はユニクロへ わたしは鳩居堂へ 驚くことに交番の横にありました やれやれ 絶望的な方向音痴」とユーモアたっぷりにつづり、会場に向かう途中での“ハプニング”を明かした。

さらに会場も間違えてしまったそうで、「素晴らしい書道を眺めていたら受付のひとに『中山秀征さんの書道展へ？』と聞かれ、『はい！』とこたえるとこの上の階ですよと。赤っ恥かよ」と打ち明ける。「階段を上がり やっとこさヒデちゃんに会えました」と見事な書を前にした中山との笑顔の2ショットを投稿した。

「丁寧に一つ一つ言葉の意味や思いなどを説明してくれました 意味や思いを知るとなおさら感動 本当に素晴らしい書道の数々」と中山の作品に感動を受けたことを明かし、「明日まで開催してます お時間あるかたぜひ」とPRした。

フォロワーからは「出来事が全部面白いです」「なおちゃんとヒデちゃんの顔が見れて嬉しいです」「ヒデちゃんの作品、素晴らしいね」「なおちゃんの銀ブラ珍道の情景が浮かびほっこりです」などのコメントが届いている。