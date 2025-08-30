¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡©¡ª¡×¸öÅÄÐÔÌ¤¡¡²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ÇÉ×¤¬»Ò¶¡¤È´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤ë¡Ö¤Þ¤µ¤«¡ª¡×¡¡£²ºÐ²¼¡¢¥Ô¥ó¥¯È±¤Î¥¤¥±¥á¥ó
¡¡²Î¼ê¡¦¸öÅÄÐÔÌ¤¡Ê£´£²¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£Í£Õ£Ó£É£Ã¡¡£Æ£Á£É£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡£²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³¤³°¤Ë²ÈÂ²¤ÇÎ¹¹Ô¤·¡¢É×¤Ç¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦£Â£Á£Ã£Ë¡Ý£Ï£Î¤Î£Ë£Å£Î£Ê£É£°£³¡Ê£´£°¡Ë¤ÈÄ¹ÃË¤È¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£¡Ö¤¨¤é¤¤¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤µ¤ó¤¬¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤ó¤È¤³¤À¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¡Ø¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ª¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡£¿©»ö¤ò½ª¤¨¡¢Å¹¤ò½Ð¤ëºÝ¡×¡¢¥¦¥§¥¤¥¿¡¼¤¬¡Ö¤ªÅÚ»º¡×¤ÈÅÚ»º¤Þ¤ÇÅÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢¡Ö£²¿Í¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¨¡Á¤Ã¡©¡ª£²£ë£é£ä£ó¡©¡ª¡×¡Ö¥À¥ó¥Ê¤Î¤³¤È¡¢¤¢¤¿¤·¤Î»Ò¤É¤â¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡©¡ª¡×¤È¶ÄÅ·¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸öÅÄ¤Ï¡Ö£Î£ï¡¡£÷£á£ù¡ª¡Ê¤Þ¤µ¤«¡ª¡Ë¡¡£í£ù¡¡£è£õ£ó£â£á£î£ä¡ª¡×¤ÈÊÖ¤¹¤È¡¢¡Ö¥ï¥©¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£²¤Ä¤·¤«¡ÊÇ¯Îð¡ËÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¡£¡Ö£²£°Âå¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î¿Í¤Ê¤ó¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓ¤â¥Ô¥ó¥¯¤ä¤·¡£¡Ê¤½¤Î»þ¤Ï¡ËÂ©»Ò¤È´é¤â»÷¤Æ¤ë¤·¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤¨¡Á¤Ã¡©¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤Ï£²£°£±£±Ç¯£±£²·î¤Ë·ëº§¤·¡¢£±£²Ç¯£··î¤ËÄ¹ÃË¡Ê£±£³¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£