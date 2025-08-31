人気格闘ゲーム実写映画の続編『モータルコンバット2』の米公開日が、2025年10月24日から2026年5月15日に延期されたことがわかった。年を跨ぎ、約半年の移動となる。

日本公開予定は現時点までに伝えられていなかった。

当初予定の10月24日には、ブルース・スプリングスティーン伝記映画『スプリングスティーン 孤独のハイウェイ』（日本は11月14日）などが控えていた。ワーナーは翌年5月に移動することで、大ヒットを記録した『ファイナル・デッドブラッド』（2025年5月16日米公開、日本未公開）の成功を再現する。予告編映像が全世界1億700万回を記録した熱気あふれる期待作のパフォーマンスを最大化する構えだ。

世界中から集められた戦士たちが文字通りの死闘を繰り広げる格闘トーナメント、モータルコンバットをを描く。見どころは原作ゲームでお馴染みの残酷なフィニッシュムーブ“フェイタリティ”の再現と、今や「SHOGUN 将軍」で世界統一覇者となった日本代表の真田広之・浅野忠信のリエントリー。

キタナ役で「サブリナ：ダーク・アドベンチャー」（2018‐2020）のアデライン・ルドルフ、シンデル役で『インクレディブル・スパイ』（2022）のアナ・トゥ・グエン、キング・ジェロッド役で「ウィズ・ラブ」（2021‐）のデズモンド・チアムが参加する。コール・ヤング役のルイス・タンをはじめとするメインキャストらも復帰する。監督には、前作のサイモン・マッコイドが続投。脚本は「ムーンナイト」（2022）のジェレミー・スレイターが手がけた。

前作『モータルコンバット』は2021年4月23日に米公開され、約2ヶ月後の6月18日に日本公開を迎えていた。

『モータルコンバット2』 は2026年5月15日、US公開。