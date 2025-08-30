【ホラー漫画】園児を誘う「くらやみくん」の正体は？呪いの絵本が引き起こす恐怖【作者に聞く】
ホラー漫画家の色白ゆうじろうさん(@mrwhiteblogger)は、SNSを中心に短編漫画を公開している。独特の世界観が魅力的な作品のなかから、今回は「くらやみこうえん」を紹介する。
■園児の正気を奪う「呪いの絵本」
ある幼稚園で、園児たちが「くらやみこうえん」という絵本に夢中になっていた。文章は一切なく、薄暗い公園に人影がぽつんと描かれているだけの絵本だ。この絵本を見ると、夢に出てくる「くらやみこうえん」で「くらやみくん」と遊べるといわれている。
園児たちはこの絵本にどんどん執着し、ぼんやりとして元気がなくなっていく。先生は解決策が見つからず、売れないホラー作家Kに相談する。するとKのアドバイスで、園児たちは元の姿に戻っていくのだった。
この作品を描くうえで工夫した点について、色白さんは「幼稚園児の娘が話していた『くらやみこうえん』という噂話を活かして描きました」と語る。実際は子どもだけが知る楽しい公園らしいが、「園児たちだけが知る暗闇の公園」と聞くと不気味に感じたため、その雰囲気を活かした物語にしたそうだ。もし、園児たちの悪夢がバクに食べられていなかったら、「心や生命力を吸われ続けていたかもしれません」と明かした。
取材協力：色白ゆうじろう(@mrwhiteblogger)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
