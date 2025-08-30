お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）とせいや（32）が、29日深夜放送のニッポン放送「霜降り明星のオールナイトニッポン」（金曜深夜1・00）に出演。ファン出待ちにもの申した。

「品川駅で新幹線で改札出たら、自分じゃないけどなんか集まってるよな」と切り出して、品川駅を利用すると高確率で“アイドルファン”が改札前で出待ちをしている場面に遭遇するという粗品。「霜降り明星」のファンではなさそうな人から「“あ！”って言われるけど」と声をかけられることも多々あると語った。

せいやは「いるいる、座り込んで」と共感しつつ「鯛釣ろうとしたらカワハギ来たみたいな顔で俺らに…ムカつくねんあれ。“わー！”とか言え！“お疲れさまです”とか言うやつおるし」と“クレーム”。「“なになに君と仲いいですよね”みたいな。あるな…アイドル界隈の」と続けた。

せいやの体験談を受け粗品は「アレもめっちゃ腹立つわ“あの子がめちゃ好きで…”みたいな話しかけてくるの。お前その友達グループでヒーローになってるかもしれんけど、お前の好感度上げに付き合わせるな」と回顧。「こっちもトークにさせてもらってるから発散させもらってるけど」とせいやがなだめるも不満を漏らし続けていた。