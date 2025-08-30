→9/4(木)23：59まで開催中のAmazon【スマイルSALE】えりすぐりアイテムを一挙見せ

【Anker】Soundcore Liberty 4 Proが「Amazonタイムセール」にて20%OFF

※以下の商品情報は2025年8月30日0時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。

■Anker Soundcore Liberty 4 Pro

Amazonセール特価：1万5990円(20%OFF)

進化したウルトラノイズキャンセリング 3.5：7つのセンサーが環境音やノイズを1分間に180回検知し、シーンごとに最適なノイズキャンセリングを行い、A.C.A.A 4.0による究極の音質を再現。低音域用と中高音域用のアップグレードされた2基ドライバーを搭載。それぞれのドライバーに最適な音の信号を送る技術により、高音から低音まで明瞭で歪みの少ない音質を追求。

■Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版

Amazonセール特価：4万8980円(11%OFF)

ゲームや高度な処理を快適にするQualcomm Snapdragon 8s Gen 4を搭載。TSMCの先進的な4nmプロセスによって製造されたオールビッグコア構成を採用。最大3.21GHzのクロック速度により、圧倒的な処理性能を発揮し、負荷の高いタスクも快適かつスムーズにこなす。

■Amazon Fire TV Stick HD

Amazonセール特価：4880円(30%OFF)

お気に入りのコンテンツが勢ぞろい ― 60万以上の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽しもう。YouTube、TVerはもちろん、Prime Video、Netflix、ディズニープラス、U-NEXTなどのお気に入りのコンテンツ、HuluやDAZNなどの24時間ライブチャンネルやスポーツも配信やサブスクリプションで視聴可能。

■Amazonベーシック キャリーバッグ

Amazonセール特価：5122円(24%OFF)

旅行を熟知した方のためのキャスター付きバッグ。ほとんどの航空機の頭上荷物入れ、そして前席シートの下に。広々としたメイン収納は、洋服やスペアの靴の収納に最適です。内側のポケットは小さなアイテムの収納や整理に利用できる。

■elemai 2025年モデル フアン付き 遮熱マイナス15度作業服

Amazonセール特価：1万1205円(34%OFF)

年々進化し続けるエレマイデバイスの最新フラッグシップモデル、スマートファンバッテリーセットが驚く進化を迎えました！エレマイの最新鋭冷却技術を集結し、まさに夏の極致な冷却体験。

