【ムリ！義母に援助1万円】正直、出せなくはない。でも「嫌な理由」がある！＜第6話＞#4コマ母道場

もし「義母に毎月1万円の援助」を要求されたらどう感じますか？　「払いたくない！」「1万円くらいなら助けてあげたい」……いろいろな意見があると思いますが、結局のところ答えは「義実家との関係」に集約されるのかもしれません。今回は余裕のない家計のなか、義姉からこの要求をされてしまったママが主人公です。

第6話　義実家との関係



【編集部コメント】

今回、夫婦の話し合いがまとまらないのは、出すお金が「家計から」だから。ヒロムさん個人のお金でやりくりするなら関係ありませんが、家計からとなれば家全体の問題。カオリさんにも口を出す権利があるのです。しかしカオリさんがそれほどまで拒むのには、やはり義実家との関係があったようですね。どんな理由があったのかまでは明かされていませんが……結局、ソコですよね。

原案・ママスタ　脚本・ふみまる　　編集・みやび