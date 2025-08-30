【ムリ！義母に援助1万円】正直、出せなくはない。でも「嫌な理由」がある！＜第6話＞#4コマ母道場
もし「義母に毎月1万円の援助」を要求されたらどう感じますか？ 「払いたくない！」「1万円くらいなら助けてあげたい」……いろいろな意見があると思いますが、結局のところ答えは「義実家との関係」に集約されるのかもしれません。今回は余裕のない家計のなか、義姉からこの要求をされてしまったママが主人公です。
第6話 義実家との関係
【編集部コメント】
今回、夫婦の話し合いがまとまらないのは、出すお金が「家計から」だから。ヒロムさん個人のお金でやりくりするなら関係ありませんが、家計からとなれば家全体の問題。カオリさんにも口を出す権利があるのです。しかしカオリさんがそれほどまで拒むのには、やはり義実家との関係があったようですね。どんな理由があったのかまでは明かされていませんが……結局、ソコですよね。
原案・ママスタ 脚本・ふみまる 編集・みやび
