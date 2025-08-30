「プール行きたくない」先週入ったばかりのスクールで後悔…水を怖がる子は退会させるべき？【ママリ】

水を怖がるわが子をスイミングに通わせたけれど…

上の子がスイミングを始めました。

先週の土曜から通い出したのですが、水に入る前からとても緊張していて途中で糸が切れたのか1人だけ大泣き。

コーチの指示にも従わず、ガラス越しに見ていた私の方を肩を震わせて見つめていました。

私もとても胸が痛く、どうして体験入学とかさせなかったんだろうと後悔しました。



これ以降、プール行きたくない、水が怖いと朝から晩まで言うようになりしまいには私が保育園に迎えに行くだけで、プールやだといって泣くように。プールのことを考えると夜も眠れないようです。



正直、簡単に辞めさせると辞め癖が付きよくないと思う一方、泳げなくても別に死にはしないし他に合った習い事を見つけてあげればいいかなと思ったり、、、。



考えすぎてなにが正解なのか本当に分からなくなりました。



もともとお風呂も3歳くらいまで私にしがみついて湯船に入っていたくらいなので水は苦手です。



同じような経験をされたかた、どのようにして乗り越えられましてか？？

qa.mamari.jp

この記事ではママリに寄せられた投稿をご紹介します。投稿者であるママの上の子どもは水が苦手。それでも最近になりスイミングを始めたそう。しかし初めてのスイミングでは大泣きで、それ以降もずっと「プール嫌だ」と泣いて話しているようです。これでもやめ癖を付けさせないためには続けさせるしかないのでしょうか。ママリに寄せられた声をご紹介します。

朝から晩まで水やプールのことを考え、泣いたり嫌な思いをしているというお子さん。



水を克服してほしいと思って入会させたのかもしれませんが、肩を震わせて泣く様子を見ていたら親も胸が痛みますよね。

ママリに寄せられた声

ここからはママリに寄せられた声をご紹介します。

本人が嫌がっているものを無理してやらせる意味とは？

やめ癖とか気にせず、本人がそこまで嫌なものを無理してやらせる意味ってあるのでしょうか？



私なら他に楽しめる習い事を一緒に見つけます

qa.mamari.jp

やめ癖うんぬんに関係なく、本人がそこまで嫌なものを無理してやらせる必要はないというこちらのママ。このママの言うとおり、ほかに楽しめる習い事を一緒に見つけるのもいいですね。

親が勝手に決めただけだから、やめ癖なんて関係ない

本人がやりたいと言って、すぐにやめるのは確かにやめ癖的なのがつくのが怖いですが、親が決めて習わせたのであって、そこまで嫌がってるのであれば、やめさせてもいいと思います.

qa.mamari.jp

親が勝手に習わせただけだから、そもそもやめ癖は関係ないというこちらのママ。「嫌がっているのならやめさせていい」という考えのようです。

物事を始めるのには、その子なりにタイミングがある

こんにちは。

我が子もお風呂の時、顔にお湯がかかると大泣きする子で、4歳から3年寂スイミングスクールに通わせ水に顔をつけられるようにはなりましたが、上を向いて浮くのを怖がり、ビート板から離れることが出来ず、1回目の緊急事態宣言でスクールが休みになり辞めてしまいました。

今でも泳げませんが、大きめのビニールプールで自分から顔をつけて浮いたり遊ぶようになったので、今習わせたら泳げるかも？と思うので、その子のタイミングもあるので無理に習わせて恐怖感を与えなくてもいいと思いますよ～

qa.mamari.jp

こちらのママの子どもも水を怖がったままスイミングをやめたそうですが、もう少し大きくなってから自ら水に顔を付けたり、浮いたりできるようになったそう。



それぞれその子に合ったタイミングというのがありそうですね。

1か月で辞めました

うちは一ヶ月でやめましたよ✴️

苦しんでまでやるものではないかなぁと😌

嫌々やるより、好きなもの見つけた方が本人のためになると思い決断しました。

qa.mamari.jp

「1か月で子どもが習い事を辞めた」と言うこちらのママ。「嫌々やるより、好きなものを見つけた方が本人のためになる」というひとことに共感です。

嫌がる習い事は無理に続けさせなくていい

ママリに寄せられた声のほとんどが「嫌がる習い事を無理に続けさせる必要はない」というものでした。



嫌がるものを無理に続けさせれば、余計に苦手意識を持ってしまうかもしれません。何事も始めるにはその子に合ったタイミングがあるので、もう少し大きくなってから、再度習い事の検討をしてみてもいいかもしれませんね。

