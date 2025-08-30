「コスパ最強」との賞賛を欲しいままにする【Xiaomi】POCO F7が「AmazonスマイルSALE」にて11%OFFとお買い得！
【Xiaomi】POCO F7が「AmazonスマイルSALE」にて11%OFFとお買い得！
※以下の商品情報は2025年8月30日0時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。
■Xiaomi POCO F7 12GB+256GB 日本語版
Amazonセール特価：4万8980円(11%OFF)
ゲームや高度な処理を快適にするQualcomm Snapdragon 8s Gen 4を搭載。TSMCの先進的な4nmプロセスによって製造されたオールビッグコア構成を採用。最大3.21GHzのクロック速度により、圧倒的な処理性能を発揮し、負荷の高いタスクも快適かつスムーズにこなす。
■Amazon Fire TV Stick HD
Amazonセール特価：4880円(30%OFF)
お気に入りのコンテンツが勢ぞろい ― 60万以上の豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽しもう。YouTube、TVerはもちろん、Prime Video、Netflix、ディズニープラス、U-NEXTなどのお気に入りのコンテンツ、HuluやDAZNなどの24時間ライブチャンネルやスポーツも配信やサブスクリプションで視聴可能。
■Amazonベーシック キャリーバッグ
Amazonセール特価：5122円(24%OFF)
旅行を熟知した方のためのキャスター付きバッグ。ほとんどの航空機の頭上荷物入れ、そして前席シートの下に。広々としたメイン収納は、洋服やスペアの靴の収納に最適です。内側のポケットは小さなアイテムの収納や整理に利用できる。
■elemai 2025年モデル フアン付き 遮熱マイナス15度作業服
Amazonセール特価：1万1205円(34%OFF)
年々進化し続けるエレマイデバイスの最新フラッグシップモデル、スマートファンバッテリーセットが驚く進化を迎えました！エレマイの最新鋭冷却技術を集結し、まさに夏の極致な冷却体験。
■レイバン サングラス 0RB2132F
Amazonセール特価：1万4136円(48%OFF)
メタルフロントリベットや尖ったテンプルなど、Ray-Banクラシックのあらゆる要素を持つRB4260Dは、究極の日常スタイルです。軽量でかけやすいサングラス。単色、グラデーション、偏光レンズなど、クラシックやコンテンポラリーのさまざまな色からセレクト。
