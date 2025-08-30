ホテルニューオータニで味わう秋♡栗とぶどうの贅沢スイーツフェア

ホテルニューオータニ直営の東京・幕張・大阪の3ホテルでは、2025年9月1日から「栗とぶどう スイーツフェア」を開催。秋の味覚を代表する和栗やぶどうをふんだんに使ったスイーツが登場します。名物の「スーパーモンブラン」や、みずみずしいシャインマスカットとピオーネを贅沢にあしらったショートケーキなど、季節限定のラインナップは必見です。

秋の風物詩♡進化した「スーパーモンブラン」

ホテルニューオータニの秋といえば外せないのが『スーパーモンブラン』（\3,780・テイクアウト料金）。今年は抹茶メレンゲや抹茶カスタードを新たに重ね、和栗の芳醇な香りをより引き立てています。

毎年進化を遂げるスーパーモンブランは、まさに“秋の贅沢”を象徴する逸品。この時期だけの出会いを楽しみに訪れたくなる存在です。

ぶどうの彩りが映える♡限定ショートケーキ

『新エクストラスーパーグレープショートケーキ』（\3,564・テイクアウト料金）は、糖度18度前後のシャインマスカットと国産ピオーネを贅沢に使用。

黄緑と紫黒のコントラストが美しい、秋季限定の一皿です。

また、新作『スーパーマロンショートケーキ』では、蒸し栗や抹茶カスタード、黒蜜ゼリーを重ね、和の甘みをたっぷり堪能できます。

さらに、果汁たっぷりの『グレープゼリー』や『岩泉ヨーグルトゼリー（グレープ）』もおすすめです。

秋を味わう至福のひとときを♡

栗とぶどうの魅力を存分に楽しめるホテルニューオータニの「スイーツフェア」。価格は税込3,564円～3,780円前後と、自分へのご褒美や手土産にもぴったりです。

口にした瞬間に広がる旬の香りや甘みは、日常を少し特別に彩ってくれるはず。東京・幕張・大阪の3ホテルで、秋の訪れを五感で感じながら心豊かなひとときを過ごしてみませんか♪