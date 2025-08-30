B2優勝を目標に掲げた福岡の選手たち

　バスケットボールBリーグ2部（B2）の福岡は30日、福岡市内で新体制会見を行い、福島雅人ヘッドコーチ（HC）や選手がB2プレーオフ（PO）優勝を決意した。

　昨季は西地区で優勝するも、PO準決勝で敗れて1部（B1）昇格を逃した。B2最下位だった1試合平均スチール数（5・4個）を8・2個に増やすため、戦略的かつ攻撃的な守備を目指す。さらに3点シュートの確率向上も掲げ、B1でも実績のある福岡第一高出身の狩野祐介らが加わった。アシスタントコーチから今季昇格した福島HCは「良いものを残しつつ、新たに刷新していく部分は構築したい」と話した。

　今季は成績に応じた昇降格がない。福岡は経営面を基準にリーグを再編する来秋も最高峰の「Bプレミア」に入る資格がなく、最短で参入できるのは2029〜30年シーズンから。寒竹隼人主将は「この4年間をどう考えるかが大切。会社とチームが一丸となって信頼を勝ち取らないと」と語った。（伊藤瀬里加）

【B2福岡の今季ロスター】
（★は新加入、氏名の前の数字は背番号）
　0　  PG　　   會田圭佑
★5　  SF　　　デイボン・リード
　7　  SF　　　西川貴之
★8　  PG/SG　青木龍史
★10　C　　　  サン　シャオ
　12　SF　　　寒竹隼人
　23　PG/SG　村上駿斗
　24　C/PF　　ジャスティン・バーレル
★28　PG　　　井手拓実
★32　SG　　　狩野祐介
　33　SG/SF　 加藤寿一
　34　PF　　　パブロ・アギラール