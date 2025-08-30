バスケットボールBリーグ2部（B2）の福岡は30日、福岡市内で新体制会見を行い、福島雅人ヘッドコーチ（HC）や選手がB2プレーオフ（PO）優勝を決意した。

昨季は西地区で優勝するも、PO準決勝で敗れて1部（B1）昇格を逃した。B2最下位だった1試合平均スチール数（5・4個）を8・2個に増やすため、戦略的かつ攻撃的な守備を目指す。さらに3点シュートの確率向上も掲げ、B1でも実績のある福岡第一高出身の狩野祐介らが加わった。アシスタントコーチから今季昇格した福島HCは「良いものを残しつつ、新たに刷新していく部分は構築したい」と話した。

今季は成績に応じた昇降格がない。福岡は経営面を基準にリーグを再編する来秋も最高峰の「Bプレミア」に入る資格がなく、最短で参入できるのは2029〜30年シーズンから。寒竹隼人主将は「この4年間をどう考えるかが大切。会社とチームが一丸となって信頼を勝ち取らないと」と語った。（伊藤瀬里加）

【B2福岡の今季ロスター】

（★は新加入、氏名の前の数字は背番号）

0 PG 會田圭佑

★5 SF デイボン・リード

7 SF 西川貴之

★8 PG/SG 青木龍史

★10 C サン シャオ

12 SF 寒竹隼人

23 PG/SG 村上駿斗

24 C/PF ジャスティン・バーレル

★28 PG 井手拓実

★32 SG 狩野祐介

33 SG/SF 加藤寿一

34 PF パブロ・アギラール