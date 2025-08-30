【ファーム情報】西武・拓植と古川が3安打 巨人育成・園田は無傷の7勝目 日本ハム・福谷2セーブ目
プロ野球のファームはイースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて7試合が行われた。
西武は楽天戦（ベーマガSTADIUM）に6―1で逆転勝ち。先発の育成選手・ロペスが3回3安打1失点で、3番手の育成選手・宮沢が1回1安打2奪三振無失点で6勝目（2敗2セーブ）を挙げた。拓植が3安打2打点、古川が3安打をマーク。楽天先発の育成選手・王程彦は5回0/3を5安打2失点で5敗目（8勝）。ドラフト6位・陽柏翔（BC・茨城）が2安打。
巨人はロッテ戦（ロッテ浦和）に8―1。先発の育成選手・園田が6回10安打ながら無失点で無傷の7勝目を挙げた。山瀬が3回の先制2号3ランなど2安打。育成選手のティマが9回に7号ソロ。ロッテ先発・吉川は3回0/3を6安打5失点で4敗目（5勝）。石川慎が2安打1打点、岡が2安打。
日本ハムはヤクルト戦（戸田）に4―2で逆転勝ち。先発・畔柳は2回2/3を2安打4奪三振1失点（自責0）で2番手の育成選手・清宮虎が2回1/3を5安打4奪三振1失点で3勝目。6番手・福谷が1回無安打1奪三振無失点で2セーブ目（1勝1敗）を挙げた。阪口が2安打2打点、細川と育成選手の山口が2安打。ヤクルト先発・青柳は5回7安打4失点（自責2）で3敗目。西村が3安打を放った。