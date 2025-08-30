10Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÀ¾Éð¡¦¾¾ËÜ¹Ò¤Ï4²ó3¼ºÅÀKO¡Ä510Æü¤Ö¤êÇòÀ±¤Ê¤é¤º¡¡3²ó¤Ë°ÅÅ¾ÄËº¨3¥é¥ó¸¥¾å
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê30Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡À¾ÉðÀèÈ¯¤Î¾¾ËÜ¹Ò¤¬4²ó3¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ºòÇ¯4·î7Æü¤òºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÁÀ±¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê10Ï¢ÇÔÃæ¡£510Æü¤Ö¤ê¤ÎÇòÀ±¤òÌÜ»Ø¤·¤¿±¦ÏÓ¤À¤¬¡¢²ù¤·¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é2¥¤¥Ë¥ó¥°Ï¢Â³¤Ç»°¼ÔËÞÂà¡£ºÇ¹â¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬3²ó¤Ë°ÅÅ¾¤·¤¿¡£1»à¤«¤é8ÈÖ¤ÎÊ¡±Ê¾©¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¡¢¹ÈÎÓ¹°ÂÀÏº¤Ë¤Ïº¸Á°¤Ø½é°ÂÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£Æ§¤óÄ¥¤ê¤É¤³¤í¤ò·Þ¤¨¤¿Ãæ¤Ç×¢²¬Âç»Ö¤Ë¤Ï´Å¤¯Æþ¤Ã¤¿¥«¡¼¥Ö¤òÄËÂÇ¤µ¤ì¤Æº¸ÍãÀÊ¤Ø¤ÎÀèÀ©3¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£4²ó¤âÌµ¼ºÅÀ¤Ê¤¬¤é¤â¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤Ê¤ÉÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡6¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë·÷Æâ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤òÄÉ¤¦5°Ì¤ÎÀ¾Éð¤À¤¬¡¢½øÈ×¤«¤é¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£