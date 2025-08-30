お笑いコンビ「令和ロマン」松井ケムリ（32）が、30日放送のTOKYO FM「川島明 そもそもの話」（土曜後5・00）にゲスト出演し、コンビとしての仕事の現状について語った。

M−1グランプリに23、24年と史上初の2連覇を達成した。しかし、相方・高比良くるま（30）が過去にオンラインカジノ賭博に関与したことが報道され、一時活動を自粛した。

2連覇で大きく注目され、需要も高かったタイミングでの活動自粛。松井は「M−1が終わってから、一番テレビに出ている時期ではありましたね。ニュースで一番テレビに出てたので、あれ出演本数ランキングに入らないのかなと思うほど」と、ジョークもまじえて振り返った。

さらに活動を再開するタイミングで、高比良が吉本興業を退所することが発表され、世間を驚かせた。松井は「退所に関しては、何でだよ？と思いました。お休みしているのは全然分かる。理由も分かるんですけど、戻ってくると思ってたんで」と、率直な思いを吐露した。

「“車検”に出したのに、違う車庫に…（元々の場所に）戻って来なくて」。高比良の芸名にかけて思いを語りつつ、「結果論ですけど、なら、最初から退所しろよという、わけ分からない意見も自分の中でできて」ともぶっちゃけた。

そんな中、解散の選択肢について聞かれると、松井は「全然なかったですね」と断言。「漫才したかったし。思ったんですけど、解散しても何も変わらないなって。漫才がなくなるだけで、漫才がなくなるのは損しかないと思ったので、全然やる気はあった」とも話した。

現在は松井が吉本所属、高比良はフリーで活動している。「事務所が違うんで、マネジャーが違うんですよ。くるまはマネジャーがいないです、何なら。どフリーです」と説明。「くるまが持って来たというか、“誰々さんが言ってくれて、これ出たいんですけど”で、一緒に出ることになった仕事もある」と付け加えた。

一方で、これまでにはなかった、事務的な行き違いもあるという。「この後もライブとかあるんですけど、僕には台本が来てなかったりとかするんですよ。この前も、リモートの打ち合わせがあったんですけど、くるまにだけURLが行ってなかったんですよ。そんなめんどくさいことはちょいちょい起きていたりしています」。そう明かしつつ、「どんどんここから整理されていくとは思います」と見通しを語った。