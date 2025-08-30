「ビオレ」から猫デザイン×金木犀の香り誕生。秋の夜長は癒しのスキンケアタイムを楽しんで

花王のスキンケアブランド「ビオレ」は、2025年8月30日から、数量限定で"金木犀の香り"の「ビオレ ザ クレンズ」と「ビオレ ザ フェイス」を販売しています。

手間なし癒しケア♡金木犀の香りでほっとひと息

今年の「ビオレ ザ クレンズ」と「ビオレ ザ フェイス」は、秋の月明かりに照らされた可愛い猫たちがパッケージを彩ります。

忙しい毎日のスキンケア時間に、金木犀の香りとともに秋の夜長をゆったり楽しむひとときをお届けします。

ラインアップは以下の通り。

・ビオレ ザ クレンズ オイルメイク落とし 金木犀の香り（190ml）

肌につけると、肌からメイクが浮き上がる「メイク瞬浮き技術」を採用。ウォータープルーフのマスカラやメイク崩れ防止の下地もしっかり落とします。

洗い上がりはつっぱらず、すっきりとした仕上がりに。クレンジングが時短＆快適になるアイテムです。

摩擦を抑えたやさしい洗い心地で、乾燥しやすい肌にも使えます。

・ビオレ ザ クレンズ オイルミストメイク落とし 金木犀の香り（120ml）

浴びるように使うだけで、オイルが毛穴やまつ毛のすき間まで入り込み、するりとメイクを落とします。

毛穴に入り込んだ化粧の下地やウォータープルーフのマスカラもスッキリ落とし、摩擦を抑えたやさしい洗い上がり。手に取ってなじませる手間を省き、忙しい日のクレンジングもスピーディになるアイテムです。

・ビオレ ザ フェイス 泡洗顔料 ディープモイスト 金木犀の香り（200ml）

乾燥が気になる肌におすすめの美容液成分高配合の生クリーム泡洗顔。濃密な泡がやさしく広がり、摩擦を抑えてしっとり潤う洗い心地です。

ビオレ洗顔史上最高クラスの生クリーム泡がポンプフォーマーで登場。デリケートな肌や赤ちゃんの肌にも使えて、泡立てる手間もなく時短でケアできます。

価格はいずれもオープンです。

