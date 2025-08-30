「ハッピーアイスクリーム！」謎の合言葉←今も健在!?　ずっと言われ続けてきたのか、それとも復活？

皆さんは、2人が同時に同じ言葉を言ってしまったらすぐに「ハッピーアイスクリーム！」と言わなければならない、というルールをご存じでしょうか？

会話中や偶然のタイミングで、2人が「ああ〜、おいし〜」「びっくりした〜」などの同じ言葉を同時に言った場合、すぐに「ハッピーアイスクリーム！」と言わなければならないんです。

しかも、言うのが遅かったら、アイスクリームをおごらなければいけなかったり、腕をたたく“しっぺ”やおでこを指で弾く“コンパチ”をされたりと、なんらかの罰が与えられるんです。そんな、「なんじゃそれ!?」というルールが存在していました。

“コンパチ”、これがかなり痛い

その昔、昭和の時代の女子の間で広まっていたルールで、昭和の終わりごろには消滅したのかと思っていたんです。しかし、この間、小学生の女の子が大人の女性に向かって「ハッピーアイスクリーム！」と激しく叫ぶように言っているところを目撃したんです。

その女の子が言うには、「昔からあるルールかどうかは知らんけど、私んところでは普通に言うてるで」と。遅く言った人がアイスクリームをごちそうしなければならない決まりで、「ごちそうしないとバチが当たる」という噂があるんですって。



「ハッピーアイスクリーム！」と言われた女性にも話を聞いたのですが、その人は「（こんなルールは）昔から聞いたことも言ったこともない」と話していました。

私も小さいときには「ハッピーアイスクリーム！」と言うてましたけど、私の住んでいた地域での罰は2本指で腕をたたく“しっぺ”でした。

当時、同じ言葉が同時に出てしまうのは、天使と悪魔がケンカをしているからだと噂されていました。そこで、悪魔が勝ってしまってはいけないので、悪魔をこらしめる意味でしっぺをするのだとか。つまり、まあまあオカルトな理由だったわけですね。

2本指で腕を“しっぺ”

そんな記憶を探っていましたら、思い出しました。同じ言葉を発した2人が必死で「ハッピーアイスクリーム！」と言うのですが、その言葉までも同時に言ってしまい、さらに「ハッピーアイスクリーム！」と言うも、これまた同時。そして発した「ハッピーアイスクリーム！」もまたまた同時で、「ハッピーアイスクリーム！」「ハッピーアイスクリーム！」と……。ずっとリピートで言い合いをしていた2人もおったなあ〜。

このルールが存在していた・していないだけでなく、罰則の内容など、かなり地域性がありますし、そもそもなぜ「ハッピーアイスクリーム！」と言うのかは、いくら調べても決定的なことはわかりませんでした。

とはいえ、確かに言われていた「ハッピーアイスクリーム！」。それが、昭和から平成、令和になったいまでも存在するところがあるんやとわかった、謎の合言葉でした。



※ラジオ関西『バズろぅ！』2025年8月30日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）