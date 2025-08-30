政府が重要政策に位置づける地方創生の取り組みを進めるために地方創生担当大臣が３０日、群馬県内を視察しました。

前橋市の中心市街地にある馬場川通りを訪れたのは伊東地方創生担当大臣です。

政府は石破政権の看板政策「地方創生２．０」で地方創生の実現に向けて、今後１０年間で集中的に取り組む基本構想を今年６月に閣議決定しました。東京圏から地方への若者の流れを倍増させるほか、週末に地方で過ごすなどして関わりを持つ「関係人口」を１０００万人に増やすことなどを掲げています。

伊東大臣が視察した馬場川通りは約２００メートルの道路をアスファルトからレンガに変えたほかベンチなどを設置して居心地が良く、歩きたくなる水辺のまちに再整備しました。レンガは有料で名前を刻め多くの人がまちづくりに参加できる仕掛けになっていて商店街のにぎわいを取り戻そうと民間主導でプロジェクトを進めた全国でも先駆けとなった取り組みです。

伊東大臣はまた、前橋市の中央通りに７月にオープンしたばりの喫茶店を併設した書店を訪れるなど民間主導で地域課題を解決する取り組みについて説明を受けていました。

このほか伊東大臣はデジタル教育拠点のＴＵＭＯＧｕｎｍａも訪れ、地方創生の実現に向けたヒントを探りました。