工藤静香、アレンジ効く手料理披露「おやつやおつまみにもいいです」
【モデルプレス＝2025/08/30】歌手の工藤静香が29日、自身のInstagramを更新。手作り料理のレシピを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】工藤静香、アレンジ術多数の手料理
工藤は「シャキシャキポテトで一品！」と手料理を紹介。「千切りにしたジャガイモを水でさらします」と調理工程を詳しく解説し、「塩胡椒だけでもとてもおいしいですが、今日はケチャップ味にしました。いろいろアレンジができるし、おやつやおつまみにもいいです」とアレンジ方法も含めた手作り料理を載せている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「作ってみたい」「レシピありがとう」「料理上手」「参考になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】工藤静香、アレンジ術多数の手料理
◆工藤静香、シャキシャキポテトの詳細レシピを伝授
工藤は「シャキシャキポテトで一品！」と手料理を紹介。「千切りにしたジャガイモを水でさらします」と調理工程を詳しく解説し、「塩胡椒だけでもとてもおいしいですが、今日はケチャップ味にしました。いろいろアレンジができるし、おやつやおつまみにもいいです」とアレンジ方法も含めた手作り料理を載せている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「作ってみたい」「レシピありがとう」「料理上手」「参考になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】