「御上先生」吉柳咲良、キャミ×ミニスカで美スタイル際立つ「おしゃれで憧れ」「さすがの着こなし」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/08/30】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が30日、自身のInstagramを更新。キャミソールにミニスカートを合わせた私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「御上先生」生徒役、セクシー肌見せのミニスカ姿
吉柳は「夏の終わりが見えてきたかな」とつづり、私服ショットを公開。黄色のキャミソールとミニ丈のボトムス、ブーツを合わせ、スラリと伸びる美しい脚や素肌を披露している。
この投稿に、ファンからは「おしゃれで憧れ」「さすがの着こなし」「可愛すぎる」「スタイル抜群」「脚が細くて綺麗」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
