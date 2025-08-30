◆ラグビー▽パシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）日本代表５７―１５カナダ代表（３０日・ユアスタ）

世界ランク１３位のラグビー・日本代表は同２４位のカナダ代表を５７―１５で下し、パシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）初戦を勝利で飾った。次戦はアウェーでアメリカ代表（現地時間９月６日・ハートヘルスパーク）と戦う。

日本代表は前半立ち上がりの３分、ＮＯ８のファカタヴァアマト（ＢＲ東京）のトライを挙げ、幸先良く先制した。さらにＳＯ李承信（神戸）のゴールキックも成功。【日本７―０カナダ】

日本代表は前半１３分、李がＰＧを成功。【日１０―０カ】

カナダ代表は前半２３分、ラインアウトから押し込むと、右フランカーのルーカス・ラムボールがトライを決める。さらにＳＯのピーター・ネルソンがゴールキックを決め、３点差に追いついた。【日１０―７カ】

カナダ代表は前半３０分、ＳＯのピーターが、ペナルティーゴールを決め同点に追いついた。【日１０―１０カ】

日本代表は前半３８分、右ロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）がトライを決める。さらに李がゴールキックを決めて、７点を加算した。

【日１７―１０カ】

日本代表は後半１５分、ファカタヴァがトライを決める。さらに李がＰＧを成功。【日２４―１０カ】

日本代表は後半２０分、サム・グリーン（静岡）がトライを決める。【日２９―１０カ】

日本代表は後半２５分、フランカーのベン・ガンター（埼玉）がトライを決める。さらに李がＰＧを成功。【日３６―１０カ】

日本代表は後半３３分、ＣＴＢの長田智希（埼玉）がトライを決める。さらに李がＰＧを成功。【日４３―１０カ】

日本代表は後半３７分、ＷＴＢの石田吉平（横浜）がトライを決める。さらに李がＰＧを成功。【日５０―１０カ】

カナダ代表は後半３９分、フッカーのジェシー・マケイルがトライを決める。【日５０―１５カ】

日本代表は後半４４分、石田ががトライを決める。さらに李がＰＧを成功。【日５７―１５カ】