¡Ø¥³¥á¤Þ¤º¤¤¡ÙÈ¯¸À¤Î¿·³ã¡¦¾å±Û»ÔÄ¹¡ÈÂ³Åê¡É¤òÉ½ÌÀ¡Ö10·î¤Î»ÔÄ¹Áª¤Ç»ÔÌ±¤Î¿³È½¶Ä¤®¤¿¤¤¡× ¼¿¦µá¤á¤ëµÄ²ñ¤«¤é¤ÏÉÔËþ¤ÎÀ¼Ê®½Ð
Ê¼¸Ë¸©»°ÅÄ»Ô¤Î¡Ö¥³¥á¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ»ÔµÄ²ñ¤«¤é¼¿¦¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¤ÎÃæÀî´´ÂÀ»ÔÄ¹¤¬Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¡£10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»ÔÄ¹Áª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥³¥á¤Þ¤º¤¤¡×È¯¸À¡Ä¡È¼º¸À¡É·«¤êÊÖ¤¹»ÔÄ¹¤ËµÄ²ñ¤Ï¼¿¦µá¤á¤ë
¿ÀÌ¯¤ÊÌÌ»ý¤Á¤Ç¾å±Û»ÔµÄ²ñ¤ÎÁ´°÷¶¨µÄ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ÃæÀî´´ÂÀ»ÔÄ¹¡£
Ê¼¸Ë¸©¡¦»°ÅÄ»Ô¤Î¥³¥á¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¡¢ÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»ÔµÄ²ñ¤ÎÅÏîµÎ´µÄÄ¹¤Ï7·î¤Ë¡Ö»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤Ë²þ¤á¤Æ»×¤¤¤òÃ×¤·¿¦¤ò¼¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¡×¤ÈÃæÀî»ÔÄ¹¤Ë¼¿¦¤òµá¤á¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÀî»ÔÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÈ¯¸À¤Ë¤è¤ê¤Þ¤·¤Æ¾å±Û»ÔÌ±¡¦¾å±Û»ÔµÄ²ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´ÌÂÏÇ¡¦¤´¿´ÄË¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤òÀ¿¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤Þ¤º¤Ï»°ÅÄ»Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡ÈÂ³Åê¡É¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÀî»ÔÄ¹¡Ö»ÔÄ¹Áª¤Ç»ÔÌ±¤Î¿³È½¶Ä¤®¤¿¤¤¡×
7·îËö¤Ë»°ÅÄ»Ô¤ËÄ¾ÀÜ¼Õºá¤·¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç»°ÅÄÊÆ¤òPR¤¹¤ë¤Ê¤É¿®Íê²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¿ÃæÀî»ÔÄ¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢8·î28Æü¤ÎÁ´°÷¶¨µÄ²ñ¡£
¡Ö»ä¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿Ç¤´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ»ÔÄ¹¤È¤·¤Æ¤Î¿¦ÀÕ¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤³¤¦ÏÃ¤·¡¢Â³Åê¤òÉ½ÌÀ¡£
¤½¤·¤Æ¡¢10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»ÔÄ¹Áª¤Ç»ÔÌ±¤Î¿³È½¤ò¶Ä¤°¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÃæÀî»ÔÄ¹¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤Æ»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤Î¿³È½¤ò¶Ä¤®¤¿¤¤¤È¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢µÄ²ñ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢»ÔÄ¹¤ÏÉÔÅ¬ÀÚÈ¯¸À¤ò²¿²ó¤ä¤Ã¤¿¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¡¢»ÔÌ±¤Î°ì±þÂåÉ½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ÔµÄ²ñÁí½Ð¤Ç½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë·Ú¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¡£
10·î¤Ë¾å±Û»ÔÄ¹Áª¤¬¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢»ÔµÄ²ñ¤Ï9·îµÄ²ñ¤Ç¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤ÎÄó½Ð¤Ê¤É¤â´Þ¤áÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤À¡£
¡ÊNST¿·³ãÁí¹ç¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
