「伯爵」と呼ばれる男、配送バイトで失敗の連続…“変わり者”共感の尾野真千子が考える「普通とは何か」
●片眼鏡に長いヒゲの風貌でバイト面接
女優の尾野真千子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、31日に放送される「伯爵と呼ばれる男〜58歳のアルバイト探し〜」。片眼鏡に長いヒゲという風貌で「伯爵」と呼ばれる直哉さん(58)の新たな挑戦を追った作品だ。
生い立ちも仕事も何もかも違う伯爵に、次々と共通点を発見したという尾野。“変わり者”と受け止められる彼の姿を見て、「普通とは何か」を考えるきっかけにもなったようだ――。
『ザ・ノンフィクション』のナレーションを担当した尾野真千子
○祖父母から受け継いだ不動産収入で不自由ない生活も…
片眼鏡に長く伸びたヒゲ、真夏でも三つ揃えのスーツがトレードマークの直哉さんは、その独特な装いから人々に「伯爵」と呼ばれてきた。大学を8年かけて中退後、フリーライターを経て30代からは歌人としても活動。文化人としての顔を持ちながら、生活は祖父母から受け継いだ不動産収入に支えられ、これまで不自由のない暮らしを送ってきた。
ところが58歳になった今、31年ぶりに職探しを始めた。きっかけは奈良市の郊外に築250年、400坪の古民家を購入したこと。若いころから文化イベントを企画してきた伯爵にとって、自前の拠点を持つのは長年の夢だったが、しばらく人の住んでいなかった古い屋敷は、資材高騰や職人不足が重なり、改修費用は1,000万円を超えてしまう。一人暮らしの父の体調不安も重なり、老後資金の心配が一気に現実となったのだ。
片眼鏡のままで証明写真を撮影し、履歴書を書いて、配送ドライバーの求人に応募。伯爵の出で立ちそのままにアルバイトの面接に臨むのだが…。
半年の求職活動の末、配送会社に採用されるも、現場に立てば慣れない作業に次々とつまずき、失敗の連続。社会の現実に直面し、自分の限界と向き合う中で、伯爵は“ある事実”にたどり着く――。
「伯爵」こと直哉さん (C)フジテレビ
○「場違い」と言われた役者の仕事
伯爵の思いがけない言動の連続に、収録中は終始、微笑んでいた尾野。「伯爵」という愛称だけを聞けばプライドが高そうだが、実際の彼は物腰が柔らかく、誰に対しても優しく、配送会社のアルコールチェッカーにすら丁寧に接する人物だ。
そんな伯爵が饒舌に語る姿を見て、「自分を認めてほしいという思いがあるのかも」と想像。それは、尾野が自身にも感じることだといい、他にも様々な共感があった。
「私も人と違うことをやりたがるので、“変わり者”と思われがちなんです。昔、ある人に役者の仕事をすることに“場違いだ”と言われて、すごくショックだったんですけど、今でもその言葉がずっと残って、励みになっています。“場違い”と言われる仕事を、いつか“素敵”な仕事だと思わせたい。だから、もしかしたら伯爵も、自分は変わってるかもしれないけど、その分やりたいことに突き進んでいく気持ちが強いのかなと思いました」
さらに、“形から入る”という点に加え、独り言が多い癖も共通し、「私も野菜や食洗機に向かってブツブツ言ってるので、周りにクスクスされるんですよ(笑)」とのこと。
真面目な場面でつい冗談を言ってしまう性格にも共感。伯爵が配送会社の採用面接で、提出する履歴書を「レシート」と言い間違える場面があるが、「私も高校受験の面接で、ちょっとおちゃらけてしまって。まあ落とされましたけど(笑)」と思い出しながら、「ちょっと上から目線ですが、私、伯爵の気持ちを分かってあげられる気がします」とシンパシーを抱いた。
●「あっ、それでいいんだ」伯爵からもらった勇気
見た目は“変わり者”だが、では「普通」とは何か。尾野はそんなことを、伯爵の姿から考えさせられたという。
「特に配送業界は人手不足というのもありますし、いろんな男性が採用面接を受けいくると思うんです。その中で、伯爵は意外と普通の人なのではないでしょうか。自分で仕事先を見つけて、自分でいろんな物事を進めている。しかもちゃんと自分のやりたい夢を持っているんですから」
伯爵とその交際相手は、いわゆるマイノリティと言われる存在。今回のナレーションでは、その部分をことさらに強調して読むこともなく、「それも世の中の変化ですよね」と感じた。
ナレーションでは、そんな伯爵から「不思議と勇気をもらえる」と語る場面も。「最初は“このおじさんに…!?”と思ってしまうかもしれないですが、伯爵にうなずく場面があったり、“あっ、それでいいんだ”と思わせてくれるんです。本当に、皆さん勇気がもらえると思います」と予告した。
配送会社の面接を受ける直哉さん (C)フジテレビ
○沖縄で飛び込んだ居酒屋業「何回も辞めてやろうと(笑)」
伯爵が配送会社のアルバイトに飛び込んだように、尾野自身も沖縄に移住し、女優業の傍ら居酒屋で女将として働いている。最初は新しい環境が楽しかったが、やはり一筋縄にはいかない仕事で、「本当に“辞めてやろう”と、何回も思いました(笑)」と打ち明ける。
自分の夢だった女優の仕事を辞めようと思ったことは、一度もなかった。「嫌なことや芝居で失敗したことがあっても、“次はこうしてみよう”とか、“じゃあもっと練習してみよう”とプラスに考えられるんですけど、居酒屋は違いました。好きな仕事と、やらなければしょうがない仕事の違いですね。女優の仕事はお金が見えないんですけど、居酒屋は1円、10円を稼ぐのがこんなに大変なんだと思い、みんなすごい仕事をしてるんだなと本当に尊敬します」と発見があった。
そんな居酒屋の経験は、芝居にも生きるのだそう。「最近、台所に立つシーンが結構多くて、“キュウリ切ってください”と言われたら、前は“手元は誰がやるんですか?”となってましたけど、今では何の迷いもなく“何切りですか?”って自分で切り始めて(笑)。そういう部分が広がったことでも、私がやっていることは間違いじゃないと自信を持つようにしています(笑)」と捉えている。
○『ザ・ノンフィクション』で見つめた“おじさん”たちの今後に興味津々
『ザ・ノンフィクション』では、フィリピンでひっそりと暮らす70代の日本人男性・平山さんを追った「私の父のなれのはて 〜全てを失った男の楽園〜」(24年4月28日放送)のナレーションも担当した尾野。それに続く今回も、伯爵という不思議な魅力を持つ“おじさん”が主人公の作品を担当することになり、「(番組テーマ曲の)『サンサーラ』を聴くと、数奇な人生を送る人たちに寄り添うのが自分の役割なのかもと思って、楽しみでした」と臨んだ。
いずれの“おじさん”たちも、その後の物語に興味津々の尾野。「平山さんは今はどういう状態なのか分かりませんが、伯爵も私の故郷である奈良にいらっしゃるようなので、余計気になります。ぜひもう一度追いかけてほしいですし、その時にこの日本の社会がどう変わっているのかも楽しみですね」と期待を寄せた。
●尾野真千子1981年生まれ、奈良県出身。97年に映画『萌の朱雀』で主演デビューし、『火の魚』『Mother』『名前をなくした女神』『カーネーション』『最高の離婚』『ライオンの隠れ家』『阿修羅のごとく』などのドラマ、『クライマーズ・ハイ』『そして父になる』『茜色に焼かれる』『新幹線大爆破』などの映画に出演し、NHK連続テレビ小説『虎に翼』では語りを担当した。2026年には映画『仏師』が全国公開予定。
女優の尾野真千子が、フジテレビのドキュメンタリー番組『ザ・ノンフィクション』(毎週日曜14:00〜 ※関東ローカル)のナレーション収録に臨んだ。担当したのは、31日に放送される「伯爵と呼ばれる男〜58歳のアルバイト探し〜」。片眼鏡に長いヒゲという風貌で「伯爵」と呼ばれる直哉さん(58)の新たな挑戦を追った作品だ。
生い立ちも仕事も何もかも違う伯爵に、次々と共通点を発見したという尾野。“変わり者”と受け止められる彼の姿を見て、「普通とは何か」を考えるきっかけにもなったようだ――。
○祖父母から受け継いだ不動産収入で不自由ない生活も…
片眼鏡に長く伸びたヒゲ、真夏でも三つ揃えのスーツがトレードマークの直哉さんは、その独特な装いから人々に「伯爵」と呼ばれてきた。大学を8年かけて中退後、フリーライターを経て30代からは歌人としても活動。文化人としての顔を持ちながら、生活は祖父母から受け継いだ不動産収入に支えられ、これまで不自由のない暮らしを送ってきた。
ところが58歳になった今、31年ぶりに職探しを始めた。きっかけは奈良市の郊外に築250年、400坪の古民家を購入したこと。若いころから文化イベントを企画してきた伯爵にとって、自前の拠点を持つのは長年の夢だったが、しばらく人の住んでいなかった古い屋敷は、資材高騰や職人不足が重なり、改修費用は1,000万円を超えてしまう。一人暮らしの父の体調不安も重なり、老後資金の心配が一気に現実となったのだ。
片眼鏡のままで証明写真を撮影し、履歴書を書いて、配送ドライバーの求人に応募。伯爵の出で立ちそのままにアルバイトの面接に臨むのだが…。
半年の求職活動の末、配送会社に採用されるも、現場に立てば慣れない作業に次々とつまずき、失敗の連続。社会の現実に直面し、自分の限界と向き合う中で、伯爵は“ある事実”にたどり着く――。
「伯爵」こと直哉さん (C)フジテレビ
○「場違い」と言われた役者の仕事
伯爵の思いがけない言動の連続に、収録中は終始、微笑んでいた尾野。「伯爵」という愛称だけを聞けばプライドが高そうだが、実際の彼は物腰が柔らかく、誰に対しても優しく、配送会社のアルコールチェッカーにすら丁寧に接する人物だ。
そんな伯爵が饒舌に語る姿を見て、「自分を認めてほしいという思いがあるのかも」と想像。それは、尾野が自身にも感じることだといい、他にも様々な共感があった。
「私も人と違うことをやりたがるので、“変わり者”と思われがちなんです。昔、ある人に役者の仕事をすることに“場違いだ”と言われて、すごくショックだったんですけど、今でもその言葉がずっと残って、励みになっています。“場違い”と言われる仕事を、いつか“素敵”な仕事だと思わせたい。だから、もしかしたら伯爵も、自分は変わってるかもしれないけど、その分やりたいことに突き進んでいく気持ちが強いのかなと思いました」
さらに、“形から入る”という点に加え、独り言が多い癖も共通し、「私も野菜や食洗機に向かってブツブツ言ってるので、周りにクスクスされるんですよ(笑)」とのこと。
真面目な場面でつい冗談を言ってしまう性格にも共感。伯爵が配送会社の採用面接で、提出する履歴書を「レシート」と言い間違える場面があるが、「私も高校受験の面接で、ちょっとおちゃらけてしまって。まあ落とされましたけど(笑)」と思い出しながら、「ちょっと上から目線ですが、私、伯爵の気持ちを分かってあげられる気がします」とシンパシーを抱いた。
●「あっ、それでいいんだ」伯爵からもらった勇気
見た目は“変わり者”だが、では「普通」とは何か。尾野はそんなことを、伯爵の姿から考えさせられたという。
「特に配送業界は人手不足というのもありますし、いろんな男性が採用面接を受けいくると思うんです。その中で、伯爵は意外と普通の人なのではないでしょうか。自分で仕事先を見つけて、自分でいろんな物事を進めている。しかもちゃんと自分のやりたい夢を持っているんですから」
伯爵とその交際相手は、いわゆるマイノリティと言われる存在。今回のナレーションでは、その部分をことさらに強調して読むこともなく、「それも世の中の変化ですよね」と感じた。
ナレーションでは、そんな伯爵から「不思議と勇気をもらえる」と語る場面も。「最初は“このおじさんに…!?”と思ってしまうかもしれないですが、伯爵にうなずく場面があったり、“あっ、それでいいんだ”と思わせてくれるんです。本当に、皆さん勇気がもらえると思います」と予告した。
配送会社の面接を受ける直哉さん (C)フジテレビ
○沖縄で飛び込んだ居酒屋業「何回も辞めてやろうと(笑)」
伯爵が配送会社のアルバイトに飛び込んだように、尾野自身も沖縄に移住し、女優業の傍ら居酒屋で女将として働いている。最初は新しい環境が楽しかったが、やはり一筋縄にはいかない仕事で、「本当に“辞めてやろう”と、何回も思いました(笑)」と打ち明ける。
自分の夢だった女優の仕事を辞めようと思ったことは、一度もなかった。「嫌なことや芝居で失敗したことがあっても、“次はこうしてみよう”とか、“じゃあもっと練習してみよう”とプラスに考えられるんですけど、居酒屋は違いました。好きな仕事と、やらなければしょうがない仕事の違いですね。女優の仕事はお金が見えないんですけど、居酒屋は1円、10円を稼ぐのがこんなに大変なんだと思い、みんなすごい仕事をしてるんだなと本当に尊敬します」と発見があった。
そんな居酒屋の経験は、芝居にも生きるのだそう。「最近、台所に立つシーンが結構多くて、“キュウリ切ってください”と言われたら、前は“手元は誰がやるんですか?”となってましたけど、今では何の迷いもなく“何切りですか?”って自分で切り始めて(笑)。そういう部分が広がったことでも、私がやっていることは間違いじゃないと自信を持つようにしています(笑)」と捉えている。
○『ザ・ノンフィクション』で見つめた“おじさん”たちの今後に興味津々
『ザ・ノンフィクション』では、フィリピンでひっそりと暮らす70代の日本人男性・平山さんを追った「私の父のなれのはて 〜全てを失った男の楽園〜」(24年4月28日放送)のナレーションも担当した尾野。それに続く今回も、伯爵という不思議な魅力を持つ“おじさん”が主人公の作品を担当することになり、「(番組テーマ曲の)『サンサーラ』を聴くと、数奇な人生を送る人たちに寄り添うのが自分の役割なのかもと思って、楽しみでした」と臨んだ。
いずれの“おじさん”たちも、その後の物語に興味津々の尾野。「平山さんは今はどういう状態なのか分かりませんが、伯爵も私の故郷である奈良にいらっしゃるようなので、余計気になります。ぜひもう一度追いかけてほしいですし、その時にこの日本の社会がどう変わっているのかも楽しみですね」と期待を寄せた。
●尾野真千子1981年生まれ、奈良県出身。97年に映画『萌の朱雀』で主演デビューし、『火の魚』『Mother』『名前をなくした女神』『カーネーション』『最高の離婚』『ライオンの隠れ家』『阿修羅のごとく』などのドラマ、『クライマーズ・ハイ』『そして父になる』『茜色に焼かれる』『新幹線大爆破』などの映画に出演し、NHK連続テレビ小説『虎に翼』では語りを担当した。2026年には映画『仏師』が全国公開予定。