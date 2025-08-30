◇セ・リーグ 巨人―阪神（2025年8月30日 甲子園）

巨人のリチャード内野手（26）が30日の阪神戦（甲子園）で先制された直後にすぐさま同点適時打を放った。

「7番・一塁」に入って先発出場。0―1で迎えた2回、1死一、二塁で入った第1打席で相手先発左腕・高橋が1ボールから投じた2球目、内角カットボールを左前に運び、二走・キャベッジを同点のホームに迎え入れた。

リチャードの安打は26日の広島戦（マツダ）第2打席以来4試合14打席ぶり。打点は24日のDeNA戦（東京D）第2打席で左中間スタンド後方にある「太田胃散」の看板を直撃する飛距離146メートルの特大8号ソロを放って賞金100万円をゲットして以来5試合18打席ぶりとなった。

また、リチャードはこれが今月18打点目。ソフトバンク時代の2021年9月にマークした13打点を超え、自己最多記録を更新し続けている。

23日には母校・沖縄尚学が夏の甲子園で初優勝。その1週間後に先輩も聖地・甲子園で躍動した。

▼リチャード 気持ちで打ちました。早い回に追いつけて良かったです。