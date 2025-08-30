「プロレス・マリーゴールド」（３０日、後楽園ホール）

シングル最強を決める「ドリーム・スターＧＰ２０２５」のリーグ公式戦が行われた。団体のエースでワールド王者の林下詩美（２６）と、今年５月に電撃入団した“女子プロレスのアイコン”ことスーパーフライ級王者の岩谷麻優（３２）が２年ぶりにシングルマッチで激突し、１５分時間切れでドロー決着となった。互いに勝ち点１を追加し、詩美が４勝１敗１分の９点で首位をキープし、残り１戦。岩谷は２勝１敗１分の勝ち点５で、残り３戦となった。

現マリーゴールドの二大看板が、スターダム時代の２０２３年８月１３日に大阪で行われたＩＷＧＰ女子王座戦以来、シングルで激突した。詩美はパワー、岩谷はスピードと持ち味を発揮し、１５分一本勝負とあって互いにハイペースに技を仕掛け合う激闘を展開。最後は詩美がハイジャックＢＴボムを放ったものの、フォール体勢に入ったところで時間切れとなった。

ハイスパートな１５分間を終えた両者は互いに大の字となった。岩谷は寝転がったままマイクを握ると「今日は１５分ドローになりましたが、必ず優勝する。詩美、もう一回頂上決戦をやりましょう」と呼びかけ、詩美も「岩谷麻優に勝てなかったこと、めちゃめちゃ悔しい。私が決勝に進めば岩谷麻優、またどこかでやろう」と呼応。岩谷は「今日はドローだったから、麻優が（大会の）締めをやっていい？」と理不尽に要求したものの却下され、「今日は痛み分け」とノーサイドを強調して二大看板で並んで締めくくった。

詩美はバックステージで「久しぶりの（岩谷との）シングルがマリーゴールドでできて、今日のカードがドリームスターの一番の夢のカードではないでしょうか」と自負を込め、「マリーゴールドで絶対エースになると決めてから、一番浮かぶのが（スターダム時代の）太陽みたいな岩谷麻優の存在だった。絶対に負けられなかったが、１５分では仕留めきれなかった」と汗を拭った。

詩美のコメント中に割り込んで同席した岩谷は「あんたと節目節目で戦うことが多いけど、やっぱ強いね。１５分で仕留めきれなかったのはお互いのたたみかけ不足だが、高角度でたたきつけられて、もう無理。（大会後の）サイン会が終わったら帰っていい？」とマイペースに言い残して去り、詩美は「岩谷麻優、次は絶対に仕留めてやるからな！」と再戦に向けて燃えていた。