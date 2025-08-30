年金を月12万円もらえる人は、現役時代にどのぐらいの収入がある人ですか？【2025年度】
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、将来、年金を月12万円もらいたい場合の現役時代の収入についてです。
老齢厚生年金の受給額は、現役世代の収入金額（給与など）と厚生年金加入期間によって、次の計算式で計算されます。
（1）平成15年3月までは、平均標準報酬月額×7.5／1000×平成15年3月までの加入期間
（2）平成15年4月以降は、平均標準報酬額×5.769／1000×平成15年4月以後の加入期間（※）
※スライド率等については省略。乗率は昭和21年4月2日生まれ以降の人の新乗率を使用
では、将来毎月12万円の年金を受け取れる会社員の年収はいくらになるでしょうか。
前提条件は、平成15年4月以後に、20歳以降60歳未満まで40年間厚生年金に加入、ボーナス込みで40年間の年収の変更は考慮しません。老齢基礎年金は令和7年度で満額の月6万9308円を受給できるとします。
前提条件で考えると、将来、毎月12万円の年金を受け取るために、老齢厚生年金は月額5万692円（12万円−6万9308円）、年間で60万8304円受け取る必要があります。
老齢厚生年金を月額5万692円円（年額60万8304円）受け取るための年収を、（2）の計算式で算出します。
●計算式
平均標準報酬額×5.769／1000×480カ月（加入期間）＝60万8304円（年間の老齢厚生年金受給額）
平均標準報酬額＝60万8304円／（5.769／1000×480）≒21万9674円
平均標準報酬月額を年収に換算します。
21万9674円×12カ月≒263万6088円（年収）
したがって、毎月12万円の年金を受け取るために必要な生涯平均年収の目安は263万6088円（月額21万9674円）となります。
また65歳時点で、厚生年金の加入期間が20年以上あると、要件を満たす配偶者がいる場合、老齢厚生年金に配偶者加給年金額が上乗せしてもらえることになります。
※現在の制度をもとにした計算で、将来の年金額を保証するものではありません
※経過的加算は考慮していません
※年金額と給与額は額面で計算しています
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
