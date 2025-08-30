「そろそろ1軍に上げてみては？」巨人24歳捕手がファームで2試合連続、圧巻の逆方向弾に待望論「捕手としてというより、打者としても」

山瀬は今季が高卒6年目シーズンとなる（C）産経新聞社

巨人の高卒6年目捕手、山瀬慎之助の打棒が注目されている。

8月30日のロッテ戦（ロッテ浦和）に「6番・捕手」で先発出場した山瀬は0−0で迎えた3回二死二、三塁の好機に打席に入ると先発左腕、吉川悠斗の投じた低めの直球を振り抜くと、打球はぐんぐんと伸びて右翼スタンドを越えていった。

【動画】軽く振って、逆方向へ！「打てる捕手」としても存在感を示す山瀬

軽く振ったかのように見えるスイングでも圧巻の逆方向弾。山瀬は28日の楽天戦でも今季ファーム1号となるアーチを放っており、2試合連続の本塁打となった。

肩の強さは球界でもトップクラスとして知られる「令和の慎之助」も、今季は未だ1軍出場なし。

ソフトバンクから師匠格の甲斐拓也がFA移籍、捕手ポジションは熾烈な争いが続く中、ここにきて頭角を示しているのが岸田行倫。「打てる捕手」としても存在感を見せている。

一方で甲斐が負傷抹消となったことで、招集されたのはベテランの小林誠司。昨年もスガコババッテリーで盛り立てたとあって、引き続きの貢献が期待されている。