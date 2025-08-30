½©ÌîÄª»Ò¡¡2»þ´Ö¤Ç¤Þ¤µ¤«¤ÎÃó¼ÖÎÁ¶â¡Ö¤Ò¤ã¡¼¡¢¤µ¤¹¤¬ÀÖºä¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¤â¾×·â¡Ö·å°ã¤¤¡×¡Ö¥é¥ó¥ÁÂå¤è¤ê¹â¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¡Ê68¡Ë¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥ÁÂå¤è¤ê¤â¹â¤¤¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÃó¼ÖÎÁ¶â¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡½©Ìî¤Ï22Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î¿©Æ»¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢²½³ØÊü¼ÍÀþÎÅË¡¤Ç¼£ÎÅ¤ËÅØ¤á¡¢23Ç¯4·î¤Ë´²²ò¤·¤¿¤È¸øÉ½¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¹±Îã¤Î¥é¥ó¥Á²ñ¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¡£Æü¡¹¡¢Æ®¤Ã¤Æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Ö³§¡¢ÈþÌ£¤·¤¤ÈþÌ£¤·¤¤¤È¥Ñ¥¯¥Ñ¥¯¡¡¥Ç¥¶¡¼¥È¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄº¤¤¤Æ¡¢7000±ß¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È¡£¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤¤¥é¥ó¥Á»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤¬´´»ö¤òÌ³¤á¤¿¿©»ö²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¿©»ö¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ë²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ê¤Ë¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¸å¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡Á¡Á¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤¿Ãó¼Ö¾ìÂå¤¬¤Ê¤ó¤È¡ª11700±ß¡ª2»þ´Ö¤Ç¤Ç¤¹¡×¤È¾×·âÅª¤ÊÃó¼ÖÎÁ¶â¤òÊó¹ð¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ï¡Ö¤Ò¤ã¡¼¡¢Î®ÀÐÀÖºä¤Ç¤¹¡£¤Ó¤Ã¤¯¤é¤³¤¤¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡Ö¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤¤¤¤¤«¥¡¡Á¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥é¥ó¥ÁÂå¤è¤ê¹â¤¤¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÅÔ¿´¤Ë¼Ö¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡ÖÂçÅÔ²ñ¤Ï·å°ã¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
