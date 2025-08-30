»°±ºÍ§ÏÂ¡¡¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿ºÊ¡¦É´·Ã¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ»þ¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¹ç´Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¡×¡¡¼ýÆþ³Êº¹¤Ë¤â¸ÀµÚ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»°±ºÍ§ÏÂ¡Ê73¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍËÁ°5¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ºÊ¡¦É´·Ã¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤È¤Î¸òºÝ»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö²æ¤¬»×¤¤½Ð¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥È¥Ã¥×3¡×¤È¤·¤Æ»°±º¤Î»×¤¤½Ð¤Î¶Ê¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤Î1¶Ê¤Ë¡¢É´·Ã¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÒØ¼îº»²Ú¡×¡Ê1978Ç¯¡Ë¤òÁª¶Ê¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¤¬¡Ö¤³¤Î²Î¤Îº¢¤ÏÍ§ÏÂ¤µ¤ó¤ÈÉ´·Ã¤µ¤ó¤Ï¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£»°±º¤Ï¡Ö1980Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢2Ç¯Á°¤°¤é¤¤¤À¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¿»þ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÇ§¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±Ç²è¤âÇ¯¤Ë2²ó°ì½ï¤Ç¡¢¤½¤ì¤«¤é¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤È¤«¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤È¡È¤³¤ó¤Ê¶Ê¤¬º£¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×¤Ç¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤ÉÄ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤ÆÄ°¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ËÜ¿Í¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤¬¤³¤Î¶Ê¤Ç¡¢ºÇ½é¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ÎÃæ¤Î1¶Ê¤Ç¡£¤³¤Î¶Ê¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤âÄ°¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡ÈËÜÅö¤Ë¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢À¨¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤Ï¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢»°±º¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÁ¸÷¤¬¡Ö¤¢¤Î»þ¼ýÆþº¹¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¤¹¤ë¤È¡¢»°±º¤Ï¡Ö¼ýÆþº¹¡¢¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤ÏÅö»þ¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿É´·Ã¤µ¤ó¤¬°úÂà¤·¡¢»°±º¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡Ö·ë¹½¤Ê³Ð¸ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È»ØÅ¦¡£¤³¤ì¤Ë¡¢»°±º¤Ï¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Î³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤Í¡×¤È¤µ¤é¤ê¡£¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤Î¤Û¤¦¤«¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î¤â¤Î¤¬Í×¤¹¤ë¤ËÀÄ½Õ¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤º¤Ã¤ÈÀÄ½Õ¤â¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢»Å»ö¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢·ëº§¤·¤¿ÅÓÃ¼¤ËÀÄ½Õ¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤½¤³¤«¤é¤ÎÊý¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Öº£¤Ï40ºÐ¤Ç¤â50ºÐ¤Ç¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊýÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢Åö»þ¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤¦20ºÐÂå¤ÇÀäÂÐ½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£