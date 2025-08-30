ニッキューナナ・峯シンジが8月27日に配信されたABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で、ワインエキスパートの一次試験を突破した秘訣を明かした。

ワイン好きのニッキューナナ・峯シンジはここ数年、ワインエキスパートの資格取得を目指して受験している。ワインエキスパートの合格率は30％～40％で、難関資格とされている。

聞き馴染みのないワインエキスパートについて、峯は「（飲食店で）サービスまでをやるのがワインソムリエ。サービスの一個手前、知識とテイスティングまでをマスターしたのがワインエキスパート。相当ワインソムリエと思っていい」と説明した。

2回連続で第一次試験を突破できずにいる峯だが、今年も挑戦したという。峯は「10日ぐらい家にこもってたんですよ。寝る時間以外は勉強。十何時間、ずっと勉強してるのよ」と振り返った。

猛勉強の甲斐もあって数日前までは自信もあったが、直前になると不安になってきたという。「調べれば調べるほどさ、めちゃくちゃ頭いい人しか受かってない。なんか意味わかんないぐらい資格持ってる人とか、TOEIC何百点みたいな人しか受かってないから」と弱気ムード。

第一次試験当日、受験会場で問題を解き、その場で合否が出るシステム。峯は「（合否が表示されているページを）指の間からスーッとだけ見たら、合格って書いてあったの」「雄叫び上げたかったけど、テストセンターってみんなテスト受けてるから、声上げれないから。シャーーーーっまでは言った」と第一次試験に合格したことを発表した。

そして、峯は「俺が合格した秘訣。禁欲だと思う」と語り、勉強三昧だった10日間は禁欲に励んでいたと明かした。ただ、4～5日目に1回だけしてしまったとも。

相方のこっちゃん選手からは「1回してるじゃん！は？」とツッコまれた。

だが、峯は「アソコが反射する前に勉強する」「（股間からの呼びかけを）めっちゃ無視する。悟りの境地に近い」と禁欲のコツも公開。

10月6日には、第二次試験が控えている。峯は勉強を続けて、テイスティング試験に合格できるのか。

次期ゲスト候補の同級生や番組に届いたヒトコワ話などについても語っている。

ABCラジオPodcast「ニッキューナナの秘宝感」で無料配信中。

次回配信は、9月3日19時頃。

