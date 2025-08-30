「理念」を感じさせる一貫したソシエダのスタイル。久保建英がブレイクできたのも必然 【小宮良之の日本サッカー兵法書】
Jリーグのクラブも、大半は「自分たちのプレースタイル」を確立しようとしているという。どんなトレンドが来ても、通底した戦い方の基本というのか。チームダイレクターはそのコンセプトに従って、監督を選び、選手を補強する。また、下部組織の指導者もあくまでその理念に沿って、育成のスカウティングから指導を行うわけだが…。
実際のところ、こうしたプレースタイルの確立はJリーグではあまり見られず、少数派で、その場しのぎがほとんどだろう。攻撃的、守備的、縦に速い、ポゼッション重視、プレッシングなど、もしかすると、その色合いは決めていても、多くのダイレクターの動きは50％引きのシールが張られた総菜を買うように日和見で、とても理念に従っているとは思えない。
ヨーロッパのトップリーグでは、たとえば下部組織出身者がトップチームの主力の半数となっているスペイン、レアル・ソシエダ（以下ラ・レアル）は「理念」を感じさせる。一貫して指導者、選手に求めるものが決まっている。一言でいえば、能動的に戦えるか。だからこそ、マルティン・スビメンディのようなプレーメイカーを生み出せたし、ミケル・オヤルサバルは代表でも０トップを務めるように適応力も高い。
その点、久保建英がラ・レアルでブレイクできたのも必然と言えるだろう。スペインでは、久保に対し「線が細い」「守備が弱い」という定評が燻っていたが、能動的なサッカーで相手を押し込めるサッカーでは、彼の技術や創造性は強力な武器になった。コンビネーションを深めることで、無双を振るうようになったのである。
ラ・レアルはストライカーの獲得も、一つの理念に従っている。自分たちが主体に戦うためには、前線で起点になれる大型のストライカーが必要になる。本来は地元バスク地方の選手を育て、トップに押し上げたいところだが、より資本力のあるアスレティック・ビルバオとの獲得合戦で分が悪く、外国人ストライカーにターゲットを定め、中でも北ヨーロッパの質実剛健でパワーのあるFWを獲得してきた。メホ・コドロ、ダルコ・コバチェビッチ、アレクサンデル・イサク、アレクサンデル・セルロトと枚挙にいとまがない。
そして現在は、アイスランド代表のオーリ・オスカールソンに白羽の矢を立てた。まだまだフィットしているとは言い難いが、長身で制空権を奪い、基本的なポストプレーができ、シュートに入るアックションに優れている点は、系譜を継いでいる(その点、ウマル・サディクは失敗だった)。
プレースタイルの理念を具現化する作業は、クラブ首脳やダイレクターが監督や選手の選出することから始まるのだ。
文●小宮良之
【著者プロフィール】こみや・よしゆき／1972年、横浜市生まれ。大学在学中にスペインのサラマンカ大に留学。2001年にバルセロナへ渡りジャーナリストに。選手のみならず、サッカーに全てを注ぐ男の生き様を数多く描写する。『選ばれし者への挑戦状 誇り高きフットボール奇論』、『FUTBOL TEATRO ラ・リーガ劇場』（いずれも東邦出版）など多数の書籍を出版。2018年３月に『ラストシュート 絆を忘れない』（角川文庫）で小説家デビューを果たし、2020年12月には新作『氷上のフェニックス』が上梓された。
