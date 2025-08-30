【ダイソー】入手困難のロングセラー商品も！「ポリエチレン手袋」2種類を一度使ったら手放せないワケ
毎月、たくさんの新商品が登場する100円ショップ大手のDAISO（以下、ダイソー）ですが、そのような中でも長く売れ続けてロングセラー商品となっているものもあります。
今回ご紹介するのは、どちらもロングセラー商品。一度使うと手放せなくなる手袋「ゴミ取り手袋 くるんポイ」と「吊りさげて使えるポリエチレン手袋」です。家事がラクになる優秀な手袋をご紹介します。
「ゴミ取り手袋 くるんポイ」 はゴミ袋が手袋の形になっているアイテムです。フリーサイズで15枚入り、税込110円。1枚当たりは7.3円となります。
浴室の排水口にたまった髪の毛や散歩中の犬の排せつ物など、直接触りたくないものを捨てるときに便利です。
「ゴミ取り手袋 くるんポイ」を手にはめて捨てたいものをつかみ、つかんだものを内側に入れるようにして手袋を裏返しながら手を抜きます。最後は上部を結ぶだけ。触りたくないものに触れることなく、ゴミ袋に入れられます。
「吊りさげて使えるポリエチレン手袋」もダイソーのロングセラー商品ですが、なぜか最近になってSNSで話題となり、現在入手困難になるほどの人気ぶり。100枚入って税込110円なので、1枚当たり1.1円という驚きのお値段です。
開封するときは、外側のビニール袋だけを取るようにします。この際、台紙で挟まれている手袋を一緒に切り離さないようにしてください。
手袋は台紙で挟まれていますが、口の部分は固定されておらず、簡単に手を入れられるのが特徴です。
使い方としては、商品名の「吊りさげて使えるポリエチレン手袋」の通り、吊るしておきます。
上から手を差し込むことで手袋をはめることができるのです。ほかに何もする必要はありません。
トイレを掃除するときや、キッチンで清潔な手袋を装着したいとき、今までであれば「箱から手袋を取り出して、両手を使ってはめる」という作業でしたが、上から手を差し込むだけで装着できるので、手間をかけずサッと手袋をはめることができるのです。
今回ご紹介したダイソーのポリエチレン手袋は、どちらも一度使ったら手放せなくなるアイテムです。ぜひお試しください。
▼商品情報
商品名：ゴミ取り手袋 くるんポイ
価格：税込110円
JANコード：4550480298443
内容量：15枚
商品名：吊りさげて使えるポリエチレン手袋
価格：税込110円
JANコード：4549131678000
内容量：100枚
(文:矢野 きくの)
