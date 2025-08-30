NEK!が、ポニーキャニオンよりメジャーデビュー。あわせて、1stアルバム『MEME』（読み：ミーム）を11月26日にリリースすることも発表した。

本情報は、本日8月30日にZepp Shinjuku(TOKYO)にて開催された初のZeppワンマンライブにて発表されたもの。具体的なデビューの時期までは発表されなかったが、2024年2月のバンド結成から約1年半という早さでのメジャーデビュー発表となった。

NEK!として初のアルバムとなる『MEME』のタイトルは、“人から人へと模倣を通じて伝播する現象”という意味を持つ言葉。“スラングロックバンド”を謳うNEK!らしいタイトルで、彼女たちの音楽をさらに世界に広げていく可能性を感じさせる。

あわせて公開されたジャケットアートワークでは、NEK!らしいビビットな配色の中に隠れる“猫”など、インターネットトレンドを楽曲にすぐさま落とし込んできたNEK!ならではの遊び心も表現されている。

また、今作は全3形態となっており、全形態共通で10曲が収録される。初回盤Aにはボーナストラック2曲と36ページフォトブック、初回盤Bはボーナストラック1曲とオーディオコメンタリー（音声のみ）を含む2CD、通常盤には初回生産分限定でランダムステッカー（全4種）が同梱。ショップ別オリジナル特典の内容も公開されており、店舗別の全6種類が用意される。特典の絵柄や、CD収録曲などの詳細は後日公開予定だ。

さらに、『NEK! 1st アルバム「MEME」リリース記念ワンマンライブ』の開催も決定した。11月28日に横浜ReNY betaにて開催され、最速でアルバム収録楽曲のパフォーマンスが披露される。チケットは、本日8月30日21時からオフィシャル先行（抽選）がスタートする。

加えて、2026年に『NEK! 2nd ANNIVERSARY LIVE TOUR 2026』が開催されることも発表。同ツアーの詳細も後日発表される予定となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）