個体情報を管理するため耳標を付けた乳牛。（襄陽＝新華社配信／劉江）

【新華社襄陽8月30日】中国湖北省襄陽市南漳県は近年、雲上牧歌（襄陽）国際農業科技の誘致をはじめとする農業プロジェクトを継続的に推進し、地域経済の発展を促している。

雲上牧歌の万頭乳牛スマート産業パークもプロジェクトの一環で、計画面積は1200ムー（80ヘクタール）、投資額は12億元（1元＝約21円）を見込む。年内に1万頭規模の飼育を行い、年間9万トンの生乳を生産して4億5千万元の生産高を上げ、長江中・下流域で最大の乳業拠点をつくり上げる。

２９日、搾乳を行うロータリーパーラー。（襄陽＝新華社記者／陳雨寧）

産業パークではスマート技術がコア競争力をもたらしている。電子耳標で牛の個体情報、健康状態、搾乳量などをリアルタイムで記録し、ビッグデータ分析に基づき飼育を行う。全自動ロータリーパーラーが搾乳の手間を省き、精密給餌システムが牛の種類ごとに飼料配合を自動調整し、温湿度センサーと自動制御システム、バイオ照明により快適な環境を整える。

２９日、牛舎で撮影した乳牛。（襄陽＝新華社記者／陳雨寧）

自然環境への配慮も大きな特長で、牛ふんも有効活用する。同社は日産1万立方メートルのバイオマス総合利用拠点を建設中で、牛ふんと農作物の茎をバイオガスに転換する計画を立てている。パーク内の建物屋上には分散型太陽光発電設備が導入され、発電と畜産を組み合わせたモデルケースとなっている。

プロジェクトは生乳や乳製品の生産・販売、飼料作物の栽培、食肉処理、加工など産業チェーン全体の発展をけん引している。また200件以上の雇用を創出し、1世帯当たり平均3万元の収入増を実現している。（記者/陳雨寧）

