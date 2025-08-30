¿·¶¶¤ÇÅò¾å¤ê¤Î¿ÈÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤ë¡¢ÆüËÜ°ì¤¦¤Þ¤¤! ? ¡È¥·¥ã¡¼¥×Ãí¤®¡É¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤
Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶¤Î°û¿©¤â³Ú¤·¤á¤ëÁ¬Åò¡Ø¿·¶¶DRY¡¾DOCK¡Ê¥É¥é¥¤¥É¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¡Ø¶â½ÕÅò¡Ù¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¡×¤òÅ°Äì¤·À¸¤ß½Ð¤¹ÞÕ¿È¤Î°ìÇÕ
¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤¤áºÙ¤«¤¯Èþ¤·¤¤Ë¢¡£¤°¤Ó¤ê¤È¤¤¤±¤Ð¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¶ì¤ß¤¬¤°¤ó¤°¤ó¹¤¬¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤â¤¦¤³¤ì¡¢Åò¾å¤ê°ìÇÕ·èÄêÈÇ¤Ç¤Ï¡ª
Å¹¤Î¹ç¸ÀÍÕ¤Ï¤º¤Ð¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤ª¤¤¤·¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¡£
¤¿¤·¤«¤ËÈ´·²¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â°û¤ó¤Ç¤ëÌÃÊÁ¤¬¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â°ã¤¦¤Î¤«¡£
¡ÖÀö¾ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Á¯ÅÙ¤ÈÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ç¤¹¤Í¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤òÅ°Äì¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¥·¥ã¡¼¥×Ãí¤®¡Ù¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ±Å¹¤Îºä´¬ÎÏ¤µ¤ó¡£
¡Ö¥·¥ã¡¼¥×Ãí¤®¡×¤È¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤ËÜÍè¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤«¤¹Ãí¤®Êý¤À¤È¤¤¤¦¡£Ãí¤°ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢Ãí¤°³ÑÅÙ¤Ë¤Þ¤Çµ¤¤ò»È¤¤¡¢ÁÆ¤¤Ë¢¤ÏÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¼Î¤Æ¡¢Èþ¤·¤¤Ë¢¤ò»Å¾å¤²¤ë¡£
Ì¾Êª¥Á¥¥ó¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È890±ß¡Ê3¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À600±ß¡¢¥¢¥µ¥Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥É¥é¥¤780±ß
¤³¤ÎÞÕ¿È¤Î°ìÇÕ¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÎÁÍýÄ¹»°ÌÚÀ¶¤µ¤ó¤À¡£ÎÁÍý¿ÍÎò57Ç¯¤È¤¤¤¦»°ÌÚÀ¶¤µ¤ó¤¬ºî¤ë¡Ö¿¦¿Í¥ª¥à¥ì¥Ä¡×¡£¤½¤Î¾Æ¤²Ã¸º¤È¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Î¥³¥¯¤Î¿¼¤µ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Á¥¥ó¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢Èé¤Ï¥Ñ¥ê¥Ã¤È¡¢¿È¤Ï¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È½À¤é¤«¡£¡¡¶äºÂ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÅò¤ÈÀ¸¡£¾¯¤·Âç¿Í¤ÎÓÏ¤ß¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·¶¶¡Ø¿·¶¶DRY¡¾DOCK¡Ê¥É¥é¥¤¥É¥Ã¥¯¡Ë¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¿·¶¶DRY¡¾DOCK¡Ê¥É¥é¥¤¥É¥Ã¥¯¡Ë¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-25-10¡¦JR¹â²Í²¼
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-5777-4755
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï·î¡¦ÅÚ¡§16»þ¡Á22»þ¡Ê¥Õ¡¼¥É21»þLO¡¢¥É¥ê¥ó¥¯22»þLO¡Ë¡¢²Ð¡¦¿å¡¦ÌÚ¡¦¶â¤Ï¡Á23»þ¡Ê¥Õ¡¼¥É21»þÈ¾LO¡¢¥É¥ê¥ó¥¯22»þÈ¾LO¡Ë
¡ÎµÙÆü¡ÏÆü¡¦½Ë
¡Î¸òÄÌ¡ÏJR»³¼êÀþ¤Û¤«¿·¶¶±Ø¼®Î±¸ý¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬
¶äºÂ¤ÇÁÏ¶È162Ç¯¡¢´ñÀ×¤ÎÁ¬Åò
ÁÏ¶È¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È1863Ç¯¡ÊÊ¸µ×3¡ËÇ¯¡£¹¾¸Í»þÂåËö´ü¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ó¥ë¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊâÃæ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¼ñ¤¢¤ëÏ·ÊÞÁ¬Åò¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
·¤È¢¤ËÈÖÂæ¡¢ÂçÀµ»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¸Å¤¤¿ÀÃª¡¢ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÀðÉ÷µ¡¤â¸½Ìò¤À¤È¤¤¤¦¡£Íá¼¼¤òºÌ¤ë¤Î¤Ï¡¢¶åÃ«¾Æ¤Î¥¿¥¤¥ë³¨¡¢³¨»ÕÃæÅçÀ¹É×¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿ÉÙ»Î»³¤Î¥Ú¥ó¥³¨¡Ä¡Ä¡£
¶äºÂ8ÃúÌÜ¤Î¥Ó¥ë¤Î´Ö¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤À±Ä¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´ñÀ×¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¶äºÂ¤ä¿·¶¶¤Ç°û¤àÁ°¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ÃÉ÷Ï¤¤É¤¦¤¾¡£¤½¤Î¸å¤Î°ìÇÕ¤¬¡¢¤°¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
¶äºÂ¡Ø¶â½ÕÅò¡Ù
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¶â½ÕÅò¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ8¡¾7¡¾5
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03¡¾3571¡¾5469
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï14»þ¡Á22»þ¡ÊÅÚ¤Ï¡Á20»þ¡Ë
¡ÎµÙÆü¡ÏÆü
¡Î¸òÄÌ¡ÏJR»³¼êÀþ¤Û¤«¿·¶¶±Ø¶äºÂ¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
